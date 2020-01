A kormányhivatalhoz kerül az építésügy

Két téma került napirendre szerdán a városházán a békéscsabai közgyűlés rendkívüli – nyilvános – ülésén.

Szó volt arról, hogy március 1-jétől megszűnik a járási székhelytelepülések – így Békéscsaba – jegyzőinek elsőfokú általános építésügyi hatósági hatásköre; valamennyi építésügyi hatósági feladatot a kormányhivatalok látnak majd el. Ennek érdekében köt megállapodást az önkormányzat és a megyei kormányhivatal, és négy – jelenleg építésügyi igazgatási feladatot ellátó – köztisztviselő a várostól a kormányhivatalhoz kerül. A változás ingatlan és ingó vagyont nem érint. A kontraktus tervezetét egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

Hírportálunk értesülései szerint ezentúl nem lesz első- és másodfok, egyfokúvá válik az építésügyi hatósági eljárás, és ha esetleg a döntéssel nem értenek egyet az érintettek, akkor azt bíróságon lehet megtámadni.

A városi közgyűlés felülvizsgálta a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat is. Noha ezt korábban is megtették, az elmúlt időszakban több jogszabályváltozás történt, ami indokolta, hogy a kontraktusokat ismét módosítsák, pontosítsák. Békéscsabán hat nemzetiségi önkormányzat működik: lengyel, német, roma, román, szlovák, valamint a tavalyi önkormányzati voksolás óta ukrán is. A nemzetiségi önkormányzatok korábban elfogadták az együttműködési megállapodásokat, és azokra most a városi közgyűlés szintén rábólintott, egyhangúlag.