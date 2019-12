A kórházban is szebbé tehetjük az ünnepeket gyermekünknek

Az advent, majd a karácsony időszakát mindenhol a meghittség jellemzi. Mindez talán még erősebb érzelmekkel jár azonban olyan családoknál, ahol komoly betegséggel küzdő gyermek van. Az ünnep náluk talán elfeledtetheti néhány napra a problémákat.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

– Talán ott kezdeném, hogy régen is ugyanúgy voltak beteg gyerekek, mint manapság, csupán most nagyobb figyelem fordul rájuk az orvostudomány, a diagnosztika fejlődése, illetve a média miatt. Felismerhetővé váltak olyan betegségek, melyek korábban nem, vagy csak súlyosabb esetekben voltak azok. Mindez persze köszönhető annak is, hogy az információáramlás miatt a szülők hamarabb felismerik a problémát, és viszik orvoshoz gyermeküket – fogalmazott dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke.

Kiemelte, minden gyermeknek a legjobb helye otthon van, ami igaz a betegekre is, különösen az ünnepi időszakban, hiszen mindenkit szomorúsággal tölt el, ha kórházban tölti a karácsonyt. Persze vannak olyan esetek, amikor az egészségi állapot nem engedi meg a gyógyintézmény elhagyását még néhány órára vagy egy éjszakára sem. Ilyenkor érdemes a családnak bent ünnepelni a gyermekkel, lényegében bevinni hozzá az ünnepet, az ajándékokkal, sőt, akár a vacsorával együtt. Hangsúlyozta, a legfontosabb azonban, amit szerettei adhatnak a gyengélkedőnek, a mosoly és az ölelés, melyek minden esetben gyógyító erővel bírnak. Továbbá az ápolók és orvosok is mindent megtesznek a karácsonyi hangulat megteremtéséért, feldíszítik a folyosókat, kórtermeket, illetve több karácsonyfát is állítanak, melyekkel néhol az egész épületet körbeveszik, hogy az ablakon kinézve is melegség tölthesse el a kis páciensek szívét.

Ezen túl a bohócdoktorok is az ország kórházait járják.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, amennyiben megszakítható a kórházi kezelés a gyermeknél, úgy fontos, hogy otthonában egy vidám, szép estét vagy napot varázsoljon neki családja, amikor nem beszélnek a betegségről. Utóbbi azért lényeges, mert mindennapjai a kórságról szólnak, és igazi feltöltődés lehet számára, ha csupán egy kis ideig úgy érezheti, egészséges.

Természetesen az ápolási lépések és az esetleges diéta ilyenkor is betartandóak, melyekről mindenképp egyeztetni kell a kezelőorvossal a hazamenetel előtt. Végül visszatérve a kórházban töltött karácsonyra, elmondta, ha állapota miatt nem mehet haza a gyermek, akkor el kell mondani neki, hogy a saját érdekében kell bent maradnia.

Egy Békés megyei édesanya kifejtette, kislánya koraszülöttként jött világra, és több olyan problémája is volt, ami miatt hosszú ideig kórházban kezelték. Ez az időszak a karácsonyra is kiterjedt. Mivel több tíz kilométerre laknak a kórháztól, ezért választania kellett, hogy gyermekével vagy családjával tölti a szentestét. Tudta jól, hogy bármelyiket választja, lélekben biztosan a másik helyen lesz majd. Anyaként ugyanis nehezen szakadt el újszülöttjétől, de közben a családnak is szüksége volt rá, illetve neki is a támogatásukra. A kezelőorvosok látva dilemmáját, azt tanácsolták neki, hogy menjen haza arra az egy estére, hiszen a csecsemő még nem érzékeli, hogy ünnep van, ők pedig nagyon vigyáznak majd rá. Tanácsukat megfogadta, és bár folyton a babájára gondolt, mégis feltöltődve tért vissza hozzá másnap.