A koraszülöttek világnapjára hívták fel a figyelmet a gyulai kastélynál

A koraszülöttek világnapja alkalmából ismét lilába borult, lila világítást kapott a gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont kedden délután.

A világban 2011 óta november 17-e a koraszülöttek napja – nyilatkozta hírportálunknak dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke.

Mint megtudtuk, szervezetük évek óta rendez a Korábban Érkeztem Alapítvánnyal közösen, az Almásy-kastéllyal együttműködésben ezen a napon felvilágosító programot.

Csoportos esemény életre hívására idén a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség, de a patinás, gyönyörű épület ezúttal is magára öltötte a lila színt.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed kérdésünkre elmondta, bár sokan nem tudnak róla, de hazánkban minden tizedik gyermek koraszülöttként jön a világra.

– Ez az arány hosszú évek óta változatlan. A világnap egyik célja éppen az, hogy a kockázatokra ráirányítsa a figyelmet – ecsetelte. – Emellett szeretnénk érzékeltetni, hogy a gyermekek, a családok és az egészségügyi szakemberek micsoda küzdelmet vívnak. Az 1500 gramm alatti koraszülöttek átlagosan két-három hónapot a koraszülött intenzív osztályon töltenek. A kezdeményezés érzékelteti azt is, hogy van élet ezután is, de a lila szín szimbolizálja a bátorságot, a reményt, a hitet egyaránt.

A szakember hírportálunknak elmondta,

a járványidőszak alatt a korábbinál kevesebb volt a koraszülések száma.

– Még csak az első hullám tapasztalatiról rendelkezünk adatokkal. Bár mi is csak találgatunk, de vélhetően ebben a helyzetben az édesanyák sokkal óvatosabbak voltak, jobban figyeltek a legapróbb dolgokra – tette hozzá.

A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány munkájával kapcsolatban elmondta, a járványhelyzet alatt is folyamatosan dolgoztak, dolgoznak. A keddi délelőttön is kisgyermeket szállítottak Szegedre, akinek sürgős műtétre volt szüksége.

– Természetesen a Viharsarki Koraszülöttmentő működésének jelentősek a költségei – válaszolta felvetésünkre. – Többen, többféle módon igyekeznek segíteni a tevékenységünket. Van, aki viharsarki koraszülöttmentős maszkokat varr, és a bevételből segít. Egy virágüzlet adventi koszorúkat és díszeket tett fel licitre az internetre. Sok rendszeres adományozónk van, akik havi néhány ezer forinttal segítenek. Egy vállalkozó nemrég nagyobb összeggel támogatta céljainkat. Mindenkinek köszönjük, aki a jó ügy mellé áll, különösen, mert minden forint sokat számít a mentőautó működése szempontjából.

Fekete-Dombi Ildikó, a gyulai kiállítóhelyeket is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta,

a kezdeményezéshez a kastély nem pusztán helyszínként csatlakozott, az épület lilára színezésével is felhívták a figyelmet a problémára, amely 10 újszülöttből egyet érint.

– Kollégáimmal úgy gondoljuk, miénk a megtiszteltetés, ha a koraszülöttekért mi is tehetünk valamit – mondta a szakember. – A kastély egykori tulajdonosaitól kapott „örökségünk” is kötelez, de anyukák, apukák is vagyunk és tudjuk, mennyire fontos, hogy minden korábban érkezett baba esélyt kapjon és nagyra nőjön.