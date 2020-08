A kondorosi agrárvállalkozó is véleményt formált

Az augusztus 15-ei határidőhöz közeledve egyre többen küldik vissza kitöltve megyénkből is a nemzeti konzultációs íveket. Így tett Hunya Ince 70 éves, kondorosi mezőgazdasági vállalkozó is. Elmondta, a mostanihoz hasonlóan az eddigi témákban is kinyilvánította véleményét, mert nála alapvető, hogy az országot, az emberek mindennapjait érintő kérdésekre válaszoljon.

– Minél többen küldjük vissza a válaszokat, annál jobban érvelhet az Uniónál a kormány, hogy a magyar emberek többségének érdekében cselekszik – hangsúlyozta Hunya Ince. – Az Unió kezdetben a tagállamok gazdasági törekvéseit helyezte előtérbe, most inkább a politikai hatalomgyakorlását fitogtatja. Mindebben, sajnos, partner az ellenzék is, mely a magyar érdekek, a járvány kezelésének megfelelő fenntartása helyett időnként inkább eldugdossa, ellopkodja a kérdőíveket. A vállalkozó kitért arra, egyetért azzal, hogy a járványügyi készültséget fent kell tartani, és üdvözlendő a kormány törekvése, hogy a védekezéshez szükséges felszereléseket hazánkban állítsák elő, csökkentve a kiszolgáltatottságunkat. – A magyar termékek, szolgáltatások vásárlását azért is fontosnak tartom, mert ezzel a hazai, ezen belül a Békés megyei termelőknek segít a lakosság. Másfelől nem bizonytalan, „rábélyegzett" termékeket, hanem utaztatás nélküli, friss árukat fogyasztok – ecsetelte. Hozzátette, akinek nem muszáj, a járvány időszakában ne tekeregjen feleslegesen, mert ezzel magát és embertársait is veszélyezteti.