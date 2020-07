A komlósiak tájékozódtak, kérdeztek, véleményt mondtak

Elöljáróban hangsúlyozta, a veszélyhelyzet az ismeretlent hozta el mindenki életébe. A beszámolójában 11 megtartott testületi ülésről, 162 meghozott határozatról, 19 rendeletről, 5 polgármesteri rendeletről és 60 polgármesteri határozatról és nem kizárólag a veszélyhelyzetben kialakult problémákról is beszélt a folytatásban Zsura Zoltán.

A város költségvetési helyzetét taglalva kiemelte: az elmúlt évről 81 millió 767 ezer forint pénzmaradványuk van, ami az idei költségvetés szerves része. Elmondta, hiányoznak az adóelvonás miatti milliók, de az idei költségvetést ha újabb, rendkívüli kiadás nem terheli meg, akkor kiegyensúlyozott gazdálkodással folytathatják a 2020-as évet.

A sokakat foglalkoztató, választási ciklusokon átívelő projekteket is részletesen bemutatta, az azokra már kifizetett milliókat számszerűsítette. Inkubátorház és ipari park kapcsán az is megfogalmazódott: talán vissza kellene adni ezeket a pályázatokat. Ám az alapos tájékozódás után szembesültek a tényekkel: ha bármelyik projektet visszaadnák, az visszafizetési kötelezettséget von maga után.

– Az inkubátorház a város központjában nagyon rossz állapotban lévő Komló szálló épületében lesz kialakítva, a közbeszereztetést elindítjuk. Ez 220 millió forintos projekt. Ebből eddig 14 millió forintot felhasználtak. Egyébként a Komló tetőszerkezete annyira rossz állapotban van, hogy azonnali beavatkozás szükséges. A projekt során javíthatunk az állapotokon – tette hozzá a városvezető. Azt később, egy hozzászólásra reagálva mondta el, arra nincs lehetőség, hogy az eredeti funkciójára (szálló, vendéglátóhely) pályázzanak. Ilyen pályázat nincs.

Az ipari parkról a résztvevők megtudták, hogy tárgyalnak a területhasznosítás ügyében. Százmilliós a projekt, 15 milliót ebből felhasználtak. A legtöbb komlósi a kerékpárút építésének a körülményeire volt kíváncsi, mert a saját házuk fala mentén húzódó nyomvonal aggasztja őket. Ez is egy 2016-os elnyert pályázata a városnak. A lehetőség, hogy a városon át kelet-nyugat irányban a biztonságos kerékpáros és gyalogos közlekedés megoldódjon, pártolandó.

– A kialakítás módja már kérdéses, a lakóházak fala mellett vezetik a nyomvonalat. Az átterveztetés 20-35 millióval tovább drágítaná a beruházást, megakasztaná a kivitelezést és szinte esélytelen. A Kossuth utcának a vasúton túli szakaszán némi módosításra azonban van lehetőség önkormányzati költségen – sorolta Zsura Zoltán.

Elhangzott, a nyomvonalon a közművek kiváltása sok időbe telik. 211 napon építési munkák nem zajlottak, 77 nap maradt a kivitelezésre a 376 milliós projektben. Eddig 144 millió forintot számoltak el a projekt keretében. Van műszaki ellenőr, akivel a problémákról folyamatosan egyeztetnek.

A zöld város 200 milliós projekt jó ütemben halad. Azon a piac melletti területen ingyen használható elektromos töltőállomást is kialakítanak majd.

A sokak által kedvelt liget kapcsán elhangzott, a természettől igyekeznek visszahódítani a területek egy részét, a színpadot, az előtte lévő teret újraaszfaltozták. Már tapasztaltak rongálást.

A komlósi utak állapotát siralmasnak nevezte a polgármester. Augusztustól kátyúznak, kohósalakot vásárolnak, a nem betonos utakon javításokat végeznek. A Békéssámsoni és Kossuth utca közötti szakasz felújítása is tervben van, az iskola és a művelődési ház közötti csapadékvíz-elvezetőt zárt rendszerűvé alakítanák át.

Zsura Zoltán azt is elmondta, minden csecsemő 100 ezer forint, egyszeri támogatást kap. A feltétel: a szülő életvitelszerűen éljen Komlóson. A másik bejelentése a munkahelyteremtésről szólt: csökkent munkaképességűek (50 fő) foglalkoztatása kezdődhet el.

Kerékpárút: kétes minőségű alapanyag

A lakosság kérdései a kerékpárúttal is kapcsolatosak voltak. Mint fogalmaztak, szerettek volna ideálisabb nyomvonalat, ám az átterveztetés csak részben, minimális változtatásokkal oldható meg. Volt, aki a kiásott alapba tett, kétes minőségű alapanyagot kérdőjelezte meg, amit már felvert a gaz. Zsura Zoltán elmondta, a jelzésre reagáltak, a mintavétel után napokon belül megérkezik a bevizsgálás eredménye.

A nyomvonal mentén fakivágások történtek, kiderült, pótlásukra van garancia. Egy hozzászóló megerősítette, civil kezdeményezés is indult a fásításra.

A lakatlan házak, porták, az árkok és átereszek elhanyagoltsága is szóba kerültek, egy hozzászóló a csapadékos időre hivatkozva aggodalmának adott hangot, nehogy belvízhelyzeti problémák alakuljanak ki.

A sok éve bezárt és használaton kívüli hatalmas épület, a művelődési ház sorsáról is adott felvilágosítást a polgármester: szeretnék újra kinyitni, ezért már munkához is láttak.

A Komló szálloda patinás épületéért sokan aggódnak. Elodázhatatlan a beavatkozás, a felújítás – ismét terítéken volt. Erre is reagálva mondta azt a polgármester, minden projektet be kell fejezni a városban. Ezzel a Komló is megmenthető lesz, igaz, nem eredeti funkciójában.