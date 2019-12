A költségvetésről tárgyalt a testület

Lezárta a TESZK, a város úgynevezett településrendezési eszközeinek módosítására irányuló véleményezési szakaszt és partnerségi egyeztetést csütörtöki ülésén a mezőberényi képviselő-testület.

Siklósi István polgármester elmondta, olyan változások kerültek be az anyagba, amelyek használhatóbbá, életszerűbbé teszik a rendeletet. A TESZK-nek volt olyan pontja például, amivel – ahogy fogalmazott – az önkormányzat öngólt is lőtt. Volt ugyanis egy olyan rendelkezés, amely a nem főépület céljára szolgáló épületeknél csak a főépülettel egybeépítve és legfeljebb 1,5 méterrel kisebb építménymagasságot engedett meg. Ez egyáltalán nem számított életszerűnek, és például az önkormányzat által a Békési út 12. szám alatt épülő lakások esetében is gondot okozott, a garázsok építése például így nem várt akadályba ütközött.

Később első fordulóban tárgyalt a város jövő évi költségvetéséről a grémium. Egyeztettek arról, hogy miként lehet költségmegtakarítást elérni, illetve újabb bevételeket generálni. Arról is szó esett, hogy a beruházásokhoz, fejlesztésekhez meglévő összegeket elsősorban pályázatokhoz saját forrásként használják fel. A testület módosította idei költségvetési rendeletét, a büdzsé bevételi oldala több mint 71 millió forinttal emelkedett, így a főösszege meghaladja a 4,5 milliárd forintot. Adóbevételeknek, egy korábban megelőlegezett forrás megérkezésének, intézményi bevételeknek és állami támogatásoknak köszönhető mindez.