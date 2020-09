A kollégiumokban maradnak a határon túli diákok

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének legutóbbi munkaülésén kitértek a Békésben tanuló, határon túli diákok helyzetére is. Mivel Romániában a mai állás szerint nyolcszor annyi az aktív fertőzöttek száma, mint hazánkban, a diákoknak azt javasolják, hogy ne utazzanak haza, mivel az járványügyi szempontból kockázatos lenne.

– Olyan kiskorú fiatalok is tanulnak Békés megyei középiskolákban, akik lakóhelye nem Magyarország. A járvány miatt bevezetett határzár okán a határon túlról érkező gyermekek nem tudnak hetente vagy kéthetente hazajárni, hiszen, ha hétvégén hazamennek, visszatértükkor karantén vagy koronavírus-tesztek várják őket. Ezért a legtöbben a tanév kezdetén már úgy érkeztek, hogy hónapokig nem fognak hazalátogatni, hétvégeken a kollégiumban vagy osztálytársaiknál töltik az időt – vetette fel a megyei közgyűlés ülésén Sebők Éva (Momentum).

Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) elmondta, indokoltnak látta lépéseket tenni az ügyben. Már korábban felvette a kapcsolatot a Békés megyében lévő tankerületek vezetőivel, akik arról tájékoztatták, hogy mindez 43 tanulót érint.

Az érdekükben levelet írt Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak, aki nevében Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár küldött választ. Jelezte, hogy már augusztus közepén valamennyi érintett köznevelési intézménybe és a kollégiumokba is megküldték a tanévkezdésre vonatkozó intézkedési tervet. Ebben rögzítették, hogy a külföldön állandó lakóhellyel rendelkező kollégiumi tanulók esetében ingyenesen végezzék el a laboratóriumokban a tesztelést, ami meg is történt. Az érintett tanulók tesztelést követően költöztek be a kollégiumokba.

– A levélből kiderült, hogy a járványügyi helyzet miatt nem enyhítenek a szabályokon: Romániában nyolcszor annyi az aktív fertőzött a mai állás szerint, mint Magyarországon. Azt javasolják, hogy a tanulók lehetőség szerint maradjanak a kollégiumban, ne utazzanak rendszeresen haza, mert ez járványügyi szempontból kockázatos lenne – mondta Zalai Mihály elnök.

– Természetesen ezt nem könnyű betartani – írta a helyettes államtitkár, de a vírus további terjedésének megakadályozása közös érdekünk. Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága felvette a kapcsolatot a Nemzeti Népegészségügyi Központtal annak érdekében, hogy a tanév hosszabb szünetei alatt hazautazó kollégiumi tanulók visszatérésükkor – a tanévkezdéskor alkalmazott protokoll szerint – térítésmentesen vehessenek részt a tesztelésen. Azt írták: amint ezzel kapcsolatosan döntés születik, a kollégiumok vezetőit értesítik.