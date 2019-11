A kolbásznál megszólalt a kis kockás

A székelykáposztás, kolbászkóstolós vacsorát megelőzően hírportálunk munkatársa, Nyemcsok László tartott könyvbemutatót csütörtökön este az Uhrin Zoltán Klubházban.

A szerző Hiányzol, Zoli bácsi! című írása is ráirányította a figyelmet a kolbászklub egykori elnökére, aki a kezdőlépéseket dr. Ambrus Zoltánnal, a kolbászfesztivál ötletgazdájával tette meg 1998 elején. Az is elhangzott, hogy Hanó Miklós alpolgármester, húsipari mérnök dolgozta fel a hízókat az első két rendezvényen, még a régi SZTK-pályán. Hanó Miklós azóta is tartja akkori mondását: a kolbászkészítés a paraszti világ művészete.

Munkatársunk ezeket a történéseket is rögzítette kis kockás füzeteiben, amiktől a mai napig nem vált meg. Harminc hírlapos év után is ezekbe jegyzetel, mások számára kiolvashatatlan módon.

Korim Valéria, a kolbászklub ügyvezető elnöke az esten bejelentette, jövőre is bevonják a 8-14 éves gyermekeket a kolbászkészítés folyamatába. Hozzátette, a kolbászklub a város egyik legnagyobb szervezete 150 aktív taggal, és Csaba valutáját, a kolbászt mindenhol népszerűsítik, ahol tudják