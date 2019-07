A klímákat csúcsra járatjuk hőség idején

Történelmi rekordot ért el hazánk nyári villamosenergia-fogyasztása. A megemelkedett felhasználásban szerepet játszik többek között az irodai és otthoni klímaberendezések tömeges használat is. Ahhoz, hogy ne fizessünk borsos árat egy kis hűvösért, érdemes olyan légkondicionálót választani, aminek kevesebb az energiaigénye, de mi magunk is hozzájárulhatunk a költségek csökkentéséhez.

Az idei nyári fogyasztási csúcs nem csak az előző évihez képest magasabb. A 6633 megawattos csúcsérték 176 megawattal több, mint az eddigi rekord, amelyet 2015. július 8-án mértek. Az egyre melegebb nyári hónapok miatt mind többen döntenek a klímaberendezés beszereltetése mellett. A légkondicionáló jelenléte például egy lakótelepi, emeleti lakás esetében indokolt is lehet.

Csjernyik Tamás, a CsT-klíma Kft. ügyvezetője elmondta, megyénkben a tavalyi évhez képest 15 százalékkal nőtt a klímaberendezések iránti igény. A szakember három fő szempontot emelt ki az energiahatékonyság érdekében. Ezek közül az egyik: érdemes a hűteni kívánt helyiséghez megfelelő méretű és teljesítményű eszközt választani. Mint fogalmazott, a legtöbben már itt mellé szoktak lőni, mivel arányaihoz mérten kisebb eszközt vásárolnak, ezért annak fogyasztása több lesz. Emellett, a kiegyensúlyozott energiafelvétel érdekében, a szobában mért hőmérséklethez viszonyítva csupán néhány Celsius-fokos eltérést érdemes beállítani.

– Továbbá energiahatékonyság szempontjából rengeteget számít az is, hogy az eszköz milyen állapotban van. Fontos, hogy a berendezés kültéri egysége és a benne található szűrő is tiszta állapotú legyen. Ez, az évente minimum egyszeri, szakember általi karbantartással megoldható. Minél szennyezettebb egy készülék, annál több energiát igényel, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet – hangsúlyozta Csjernyik Tamás.

Hoffer Gábor József villanyszerelő elmondta, a régebbi klímaberendezésekkel ellentétben, a 6-7 éve hazai piacon kapható, úgynevezett inverter-technológiás eszközök sokkal kevésbé terhelik a hálózatot, mert kevesebb a gépek lökésszerű indulása. Ezért akár 30 százalékkal gazdaságosabban bánnak az energiával az elődeikhez képest. A szakember is megerősítette, hogy az állandó, az eredeti szobahőmérséklethez képest pár fokkal alacsonyabb beállítás a legoptimálisabb.

– Ezeknek a berendezéseknek az áramfelvétele csúcsteljesítmény leadásakor átlagosan 1 kilowatt, de a megfelelő használat mellett a fogyasztás ennek a 20 százalékra is csökkenthető – fogalmazott Hoffer Gábor József. Hangsúlyozta, a klímák üzemeltetéséhez szükséges egy alkalmas villamos hálózat kiépítése is. Amennyiben régebbi hálózatról van szó, ott már ajánlott egy külön áramkört kiépíteni az eszköznek. Valamint egy épület hőszigetelésével nemcsak a meleg, de a hűvös is hatékonyabban megtartatható – tette hozzá Hoffer Gábor József.

Harangozó Mária: – Mi szerencsére nem használunk klímát. Allergiás is vagyok, biztos nem lenne jó. Kertes, jól szigetelt házban lakunk. Így jó hűvöset tudunk biztosítani a lakásban. Esetleg néha rásegítünk egy kis árnyékolással úgy, hogy lehúzzuk a redőnyöket, de az épület mellett lévő fák ebben is nagy segítségünkre vannak.

Takács Zsolt: – Kertes házunk van, amely hatalmas fákkal van körülvéve. A faültetésben volt némi tudatosság annak idején, így nem kell klímaberendezésre költenünk. Több mint tíz éve úgy alakítottuk ki a területet, hogy a házat körbeültettük fákkal, lombjuk jó hűvöset ad. Így minket nem érint a klíma miatti fogyasztás.