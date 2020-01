A kerék kiesését követően a Volánbusz elrendelte a típus rendkívüli átvizsgálását

A Volánbusz Zrt. elrendelte annak a busztípusnak a rendkívüli átvizsgálását, amelynek egyik járműve január 17-én, pénteken nagy visszhangot kiváltó balesetet szenvedett Gyulán, a Béke sugárúton. A jármű kereke esett ki az említett napon. Különös tekintettel vizsgálják a keréktő csavarok állapotát és cseréjüknek szükségességét – közölte a fürdővárosi képviselő-testület csütörtök délelőtti ülésén dr. Görgényi Ernő polgármester Kiss Tamásné (Fidesz) önkormányzati képviselő interpellációjára reagálva. Emellett a költségvetést is elfogadták.

A baleset után a városvezető levélben fordult a céghez, hogy tájékoztatást kérjen, s a polgármester Dávid Ilona elnök-vezérigazgató válaszát ismertette a tanácskozáson. Mint megtudtuk, a cég műszaki és kereskedelmi igazgatósága operatív intézkedést rendelt el a hasonló esetek megelőzésére. A zrt. álláspontja szerint az érintett 4-es és 5-ös helyi autóbuszjáratok állapota megfelelő, a szolgáltatás teljeskörűen, biztonságosan ellátható.

A grémium 7 milliárd 648 millió forintos főösszeggel elfogadta az önkormányzat idei költségvetését. Dr. Görgényi Ernő elmondta, a büdzsé meghatározza az önkormányzat, az önkormányzati cégek és intézmények gazdálkodását. A tervezet ennek megfelelően széles körű egyeztetés után készült el. A büdzsét ebben az évben is a pénzügyi stabilitás, a takarékosság és az óvatosság jellemzi.

A polgármester két fontos célrendszert emelt ki a gazdálkodás kapcsán.

– A beruházásokhoz biztosítani fogjuk a megfelelő forrásokat – ecsetelte. – A költségvetés 36 százalékát teszik ki. Ennek az összegnek a 29 százaléka a városi önerő, a többi pályázati támogatás.

A másik kiemelt területet a béremelések jelentik, amihez lehetőségeihez mérten az önkormányzat biztosítja a forrásokat. Emiatt a városi cégek 54 millió forinttal, az intézmények 16 millió forinttal juttatnak nagyobb támogatáshoz, mint egy évvel korábban. Szólt arról is, hogy nyolcvanöt millió forinttal több állami normatívát kap a város, mint egy évvel korábban, és az összeg év közben emelkedhet is. Hetvenötmillió forinttal több adóbevételt terveztek be, mint amennyit a 2019-es adóbevételek tervezésénél. A költségvetésben 320 millió forint tartalékot is beterveztek, amely fejlesztések önerejéhez jelent majd alapokat, illetve év közben nem látható fejleményekhez jelenthet segítséget.

Durkó Károly (Városbarátok) módosító javaslatára a testület úgy határozott, hogy a védett sírokra elkülönített 3,5 millió forintot duplájára, további 3,5 millió forinttal emeli.