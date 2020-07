A kárelhárításon dolgoznak Battonyán

Battonyára péntek délután érkezett az égi áldás. Nagyon rövid idő alatt több mint 40 milliméter csapadék hullott a városra. Az elavult árokrendszer, a vízelvezetők se győzték. A szennyvízhálózat új és régi rendszerének az összehangolása is komoly feladat elé állítja a szakembereket.

Néhány hete még vártuk az esőt, csak jönne már! Jött és elöntötte városunkat egy pillanat alatt – fogalmazott Facebook-oldalán tett bejegyzésében a polgármester.

Boros Csaba úgy fogalmazott, akkor is, most is, vagyis pénteken megteltek az árkok és mindenütt csak víz állt.

– Az önkormányzat a katasztrófavédelem és a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tette a dolgát. És sokan a lakosság közül is. Folyamatosan dolgoztak a szivattyúk, hogy a károkat a lehető legkisebb mértékre szorítsuk. Mi nem fényképeket és videókat teszünk fel először, hanem ásót és lapátot ragadva dolgozunk. Jóleső érzés, amikor valaki azt kérdezi – mit segítsek fiúk? – vagy – vizet, kávét kértek-e? –. Remélem egyre többen leszünk, mert, ha így lesz akkor hamarabb helyreáll a rend és megy minden tovább. Köszönöm mindenkinek a segítséget.

Boros Csaba szombaton reggel hírportálunknak elmondta, a Mikes gimnázium alagsorába (ahogy hetekkel ezelőtt) most is betört a víz, komoly károkat okozva. Onnan a tűzoltók ezekben az órákban vonultak el. A szennyvízszippantósok viszont folyamatosan dolgoznak, hogy az aknák túlfolyását megakadályozzák.

Azt már a Békés Megyei Katasztrófavédelem szóvivőjétől tudtuk meg, hogy a városból 12 riasztást regisztráltak. Érkeztek orosházi, mezőkovácsházi egységek, hogy vízmentesítsék a problémás helyeket.

Nagyobb gondot okozott a csapadék a Hunyadi, a Puskin, a Klapka, a Herman utcákban, a Fő utcán, a Hősök terén – értesült hírportálunk.