A járványveszély idején is számíthatnak a hívők az egyházakra

Bár személyes találkozóval járó hitközösségi programokat – mise, istentisztelet, imaórák – nem tartanak, a hitgyülekezeti tagok a koronavírus járványveszély idején is számíthatnak egyházukra Békés megyében.

Szigeti Antal békéscsabai plébános szerint mindannyiunkat aggodalommal tölt el a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet hazánkban és az egész világon, mivel jelen korunk talán legnagyobb megpróbáltatása előtt állunk. Hozzátette, a hívő keresztényeket mindez arra készteti, hogy egymással karöltve imádkozzanak azért, hogy Isten elhárítsa tőlünk a bajt.

Elmondta, a Magyar Püspökkari Konferencia szerdai rendelkezése szerint a nyilvános prédikációt, így a szentmise áldozat bemutatását is március 22-től visszavonásig fel kell függeszteni. A csabai katolikus templom viszont minden nap 7-18 óráig nyitva lesz. Aki a húsvéti szentgyónását és szentáldozását el akarja végezni, egyénileg kérheti azt 7-8 óráig a helyszínen, napközben pedig bárki bejelentheti ezen igényét a plébánián, ahol hétfőtől-péntekig 9-12 óráig, illetve 14-16 óráig van ügyfélfogadás.

Visszatérve a nyilvános prédikáció betiltására Szigeti Antal elmondta, Békéscsabán a 7.Tv csatorna minden héten fél-fél órás istentiszteletet, illetve katolikus szentmisét fog közvetíteni, a három nagy felekezet részéről, amit hét közben vesznek fel a templomokban.

Telefonon is igyekeznek tartani a kapcsolatot

Kutyej Pál, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség lelkésze elmondta, a nyilvános hitgyülekezeti programok helyett a Facebook vette át az irányítást közösségükben a járványveszély miatt. Vannak azonban tagjaik között olyanok is, akik koruk vagy meggyőződésük miatt nem használják a közösségi oldalt, ők vasárnap délelőttönként – 10, 10:30 és 11 órától – fél órás időszakokban nézhetik vissza a három nagy felekezet istentiszteleteit, szentmiséit.

Hozzátette, ezentúl telefonon is igyekeznek tartani a kapcsolatot a hívőkkel. Ezen a csatornán azt is felmérik, hogy kinek, milyen segítségre van szüksége a kialakult helyzetben. Mindezt terveik szerint kiterjesztik fiatal tagjaikra – akár az önkéntes munkát vállaló középiskolásokra is –, hiszen közöttük minden bizonnyal lesz olyan, aki szívesen kapcsolódik be az úgynevezett házi gondozásba.

Hittanóráik a többi tantárgyhoz kapcsolódóan az iskolai alaprendszeren keresztül folytatódnak. Ezentúl saját szociális otthonukba, illetve a kórházakba is kimennek – természetesen védőfelszerelésben – azokhoz a végstádiumban lévő betegekhez, akik igénylik jelenlétüket. Végül elmondta, a temetéseket még megtarthatják, azonban kérik a hozzátartozóktól, hogy minél szűkebb körben búcsúztassák el szerettüket.

Katona Gyula esperes, református vezető lelkész elmondta, a békési gyülekezettel a járványveszély helyzetben is igyekeznek kapcsolatot tartani. Ennek érdekében a helyi televízió közvetíti majd – várhatóan hétköznapokon – a korábbi alkalmaikon, ünnepi vagy egyéb istentiszteleteken – az elkészített videofelvételeket, hetente háromszor. Ezentúl Facebook oldalukra rendszeresen feltöltik majd a napi áhítatokhoz szükséges segédanyagokat.

Terveznek a fentieken túl további lépéseket is, a kapcsolattartásban, szükség esetén segítenek az időseknek a bevásárlásban is. Utóbbiakat épp most szervezik és a temetések is vannak. Egyéni segítségkérés még nem érkezett hozzájuk, de ügymenetük folyamatos, két adminisztratív munkatárs, illetve két-három lelkész szinte mindig tartózkodik hivatalukban. Utóbbinál csupán az ügyfélfogadási idő változott, 15 óra helyett 13.30-ig vannak nyitva.

