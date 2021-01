A járványhelyzet ellenére is jól haladtak a fontos fejlesztések

Az elmúlt év egyik legnagyobb eredménye, hogy a járványhelyzet ellenére is folyamatosan haladtak és haladnak a különböző beruházások – nyilatkozta hírportálunknak Dankó Béla. Békés megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjével a küszöbön álló fürdőfejlesztésekről, a térségét érintő jelentős beruházásokról és a tavalyi esztendő tapasztalatairól is beszélgettünk.

– A tavalyi évet egyértelműen a koronavírus elleni védekezés határozta meg. A magyar emberek fegyelmezetten és felelősségteljesen fogadták a szükséges korlátozásokat, a kormány pedig megfelelő időben, megfelelő döntéseket hozott. Ha lassan is, de haladunk kifelé a járvány által okozott helyzetből – kezdte összegzését Dankó Béla. – A pandémia és a nehéz körülmények ellenére az ország nem állt le, ahogy a választókerületben is lendületesen folytatódtak a fejlesztések. Számos, az itt élő emberek számára nagyon fontos beruházás valósulhatott és valósul meg.

– Miket emelne ki az említett fejlesztések közül?

– Decembertől már közlekedhetünk az M44-es gyorsforgalmi út Kondoros–Békéscsaba közötti 17,6 kilométeres szakaszán is. Mint ismert, korábban, még 2019-ban átadtuk a Kondoros és Tiszakürt közötti 62 kilométeres szakaszt is, így már 80 kilométer elkészült az M44-esből. A beruházásnak rengeteg kedvező hatása van. Gyorsabban és ami legalább ennyire fontos, biztonságosabban autózhatunk Budapest felé. Békéscsabát, a megyeszékhelyet is bekötöttük a gyorsforgalmi úthálózatba. Már látszódnak gazdasági téren is a fejlesztés hozadékai. Emellett a „régi” 44-es mellett fekvő települések közlekedési, zaj- és hangterhelése csökkent. Nagyon fontos, hogy várhatóan idén őszre a Tiszakürt–Lakitelek közötti szakasszal bővül az M44-es. Az útfejlesztések terén számos feladat vár még ránk, azért dolgozom, hogy minél több szakasz újulhasson meg a jövőben.

– Mondják, hogy a december vége, a január eleje uborkaszezon. Ehhez képest az érintett városok vezetőivel közösen folyamatosan jelent be újabb és újabb fürdőfejlesztéseket.

– Ahogy korábban már említettem, az élet nem állhat le a járványhelyzet alatt sem. Fontosnak tartom, hogy folyamatosan fejlődjenek a választókerület városai és községei. Néhány hete jelenthettük az örömhírt, hogy 2,4 milliárd forintból nagyszabású beruházás valósulhat meg a békési fürdőben, illetve a Dánfoki Üdülőközpontban. Éppen a múlt héten pedig arról számolhattunk be, hogy a gyomaendrődi Liget fürdő előreláthatólag 1,16 milliárd forintból fejlődhet tovább. A sornak pedig nincs vége, a napokban lesz még folytatás, újabb bejelentés. A Körösök völgyi települések között egy kiváló együttműködés körvonalazódik, egyre karakteresebben jelennek meg a turisztikai palettán, aminek erősítéséhez a fürdőfejlesztések is hozzájárulnak majd. A szállások terén máris jelentős előrelépés történt, hiszen tavaly csak a Kisfaludy Programnak köszönhetően 292 nyertes pályázatnak köszönhetően több mint 760 millió forint támogatás érkezett a választókerületbe szálláshelyfejlesztésre.

– Ha már víz. Talán kevésbé látványos fejlesztés, de a választókerület három településén a szennyvízrendszert, illetve a szennyvíztisztító telepet érintő fejlesztések kezdődhetnek. Miért fontos ez?

– Két fontos ok áll a várhatóan mintegy hatmilliárd forintos fejlesztéssorozat mögött. Egyrészt, Békésszentandrásról vállalkozások kerestek meg, hogy szükség lenne a szennyvíztisztító-kapacitás bővítésére ahhoz, hogy cégüket fejlesszék, megtartsák a munkahelyeket, illetve újakat teremtsenek. Mezőberényben és Dévaványán ugyancsak szükséges a kapacitás bővítése, a két város kinőtte a jelenlegi kereteket, és környezetterhelési bírságot is kell fizetniük emiatt. Mind a gazdasági, mind a környezetvédelmi kérdések lényegesek. A kormánynál nyitott fülekre talált a megkeresésem, így ezek a fejlesztések is megvalósulhatnak.

– Hogyan értékelné a lassan befejeződő TOP-os programokat a választókerület szempontjából?

– A települések, az önkormányzatok és más szervezetek jó pályázatokat adtak be. Rengeteg projekt valósult meg, illetve közeledik a befejezéséhez. Változatos és a városok, illetve községek lakói számára fontos beruházásokra érkezett mintegy 18 milliárd forintot támogatás a választókerületbe a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A projektek sokrétűek, de mindegyikben közös, hogy erősítik az életminőséget. A teljesség igénye nélkül rengeteg középület energetikai korszerűsítése készült el, ami egyszerre segíti a takarékos gazdálkodást és a környezetvédelmi célokat, illetve teszi könnyebbé az ott dolgozók mindennapjait. Az oktatási intézmények hasonló megújulása pedig jobb körülményeket teremt mind a gyerekek, a diákok, mind a pedagógusok számára. Több helyen oktatási-nevelési épület bővítésére is lehetőség nyílt. Mindez azért is fontos, mert gyakran a helyben maradásban is lényeges szerepet tölt be, hogy milyen a közintézmények állapota. Épültek ipari területek, ami lényeges a munkahelyek teremtése és megtartása szempontjából. A lakosság biztonságát erősíti a csapadékvíz- és belvízelvezető rendszerek korszerűsítése. Másutt a városközpontot is fejleszthették, illetve külső településrészeket is modernizálhattak. Kerékpárutak épülhetnek a biztonságos közlekedés jegyében, közösségeket erősítő programok megszervezésére is lehetőséget kaptak az önkormányzatok – és még folytathatnánk a sort. Elkezdődött a következő fejlesztési program előkészítése is. Bízom benne, hogy legalább ilyen eredményesen szerepelnek majd a választókerület települései.

– A Magyar Falu Programban ugyancsak számos település érintett a választókerületben. Milyenek a tapasztalatok?

– A Magyar Falu Program rengeteg olyan fejlesztésre adott és ad lehetőséget a településeknek, amelyre eddig nem tudtak forrásokat lehívni. A teljesség igénye nélkül utat, járdát, középületeket korszerűsíthettek, oktatási-nevelési intézményeket, orvosi rendelőket fejleszthettek, fejleszthetnek. Több százmillió forintos támogatás érkezett ilyen módon a választókerületbe már eddig is. A beruházások hozzájárulnak, hogy az érintett helyeken javuljon az életminőség, és a fiatalok ne azért válasszanak kisebb település helyett egy várost lakóhelyükként, mert ott korszerűbb, szebb az iskola vagy óvoda. A programhoz kapcsolódik a falusi csok, ami szintén a népességmegtartó erő növelését hivatott szolgálni. Örülök, hogy sok sikeres, eredményes pályázat született a térségben, és természetesen folytatjuk a közös munkát.