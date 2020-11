A járvány ideje alatt is szembe kell néznünk az elmúlással

A gyász feldolgozása az élet szerves részét képezi, ugyanakkor nagyon nehéz feladatot jelent. Galambosné Varju Blanka közel húsz éve vezet pszichodrámacsoportokat, elmondása szerint számtalanszor előfordult, hogy az általa „kísért” emberek évekig cipelték magukkal a fel nem dolgozott gyászt. A járványhelyzetben is sok veszteséggel vagyunk kénytelenek szembesülni, ezért a mentálhigiénés szakemberrel az érzelemfeldolgozásról és a megküzdési stratégiákról beszélgettünk.

Galambosné Varju Blanka elmondta, a halál ma tabu, elidegenedtünk az elmúlástól, pedig pont úgy az életünk része, mint a születés.

A pszichodráma-vezető hozzáfűzte,

a halálról napjainkban nem tudunk beszélni, felfoghatatlan, félelmetes dologként tekintünk rá, pedig lelki egészségünk érdekében meg kellene élnünk és fel kellene dolgoznunk az elmúlással kapcsolatos negatív érzéseinket.

– Manapság kevesen virrasztanak, a halottat elviszik, nem látjuk, nem nézzük meg – utalt a régi szokások hiányára a szakember. Hozzátette, egyre kevesebben vállalják azt is, hogy elbúcsúzzanak a haldoklótól, pedig az lenne jó, ha lehetőség szerint minden közeli hozzátartozó elköszönhetne, mert a búcsú a gyász kihagyhatatlan része.

– Mindannyian úgy születünk, hogy képesek vagyunk feldolgozni a veszteségeinket – emelte ki a szakember.

Hozzátette, a haláleset után természetes, hogy komoly lelki fájdalmat érzünk, az évforduló táján pedig az is jellemző, hogy összesűrűsödik a kín és csak ezután jön a várt megkönnyebbülés,

a lélek ugyanis átlagosan egy-másfél év alatt gyógyul.

Galambosné Varju Blanka kiemelte, előfordul, hogy az egyén saját erejét meghaladja a veszteség elviselése. Ilyenkor válik szükségessé a szakember által nyújtott segítség.

– A veszteségfeldolgozás egy mély formája, amikor önismereti munka segítségével a pszichodrámához nyúlunk – árulta el a szakember. Úgy fogalmazott, ez egy csoportos személyiségfejlesztő módszer, amely értelmi és érzelmi szinten is tudatosít, a fizikai szintű átélés eszközével képes gyógyítani. A problémák okát szakemberek irányításával egy cselekvéssoron keresztül tárják fel, és a segítségért forduló lelke az újraátéléssel átírhatja a fájdalmat, feldolgozhatja a veszteséget.

Az érintett katartikus élményt, lelki megnyugvást és pozitív testi válaszreakciókat kaphat.

Galambosné Varju Blanka hírportálunknak kiemelte, a koronavírus-járvány miatt jelenleg folyamatosan szembe kell néznünk a veszteségélményekkel, ami az emberi léleknek bizony nagy kihívás. A biztonságérzetünk egyfolytában inog, az élet egyre kiszámíthatatlanabb, tervezhetetlen a közeli és a távolabbi jövő.

A pszichodráma-vezető hozzáfűzte, ősszel egyébként is érzékenyebben reagálunk a veszteségekre, a természet is átalakul, „elpusztul”, a színek helyére kopárság lopakodik. Ahogy fogalmazott: valahol mélyen mindannyian tudjuk, hogy eljön a tavasz, hogy egyszer vége lesz a járványnak, kivirul a természet és az életünk, de addig is fontos, hogy mentálisan erősítsük magunkat.

Célszerű tudatosan töltekezni könyvekkel, filmekkel. Javíthatunk kedélyállapotunkon családi, baráti beszélgetésekkel, ha nem is személyesen, de olyan eszköz segítségével, amin keresztül láthatjuk, hallhatjuk egymást.

A negatív események elemzése helyett odafigyelhetünk a rendszeres mozgásra, a szabad levegőn tartózkodásra és a megfelelő táplálkozásra.