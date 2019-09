A hetyke bajuszáról is ismerik az újkígyósiak

Első helyezést ért el az újkígyósi Nagy Balázs a XI. Kunsági Bajuszfesztivál nemzetközi bajuszmustráján, természetes bajusz kategóriában. A helyi önkéntes tűzoltó-egyesület vezetőjének hetyke bajusza egyfajta tiszteletadás felmenői felé, ugyanakkor magabiztosságot is ad viselőjének.

Hosszú múltra tekint vissza a bajusz története, az első ismert bajuszábrázolás egy 2500 évvel ezelőtti paziriki szőnyegen látható, amely egy szkíta lovast mutat be, őt tekintik a legősibb magyar bajuszosnak. Ezt követően a bajusz hosszú évszázadokon át a férfias megjelenés fontos része volt Magyarországon. Herman Ottó, a „nagy magyar bajusztipológus” úgy fogalmazott, hogy a magyarság éppen olyan kultuszt csinált a bajuszból, mint a török a szakállból. Az újkígyósi Nagy Balázs szerint régen a bajusztól függött a férfiúi méltóság és büszkeség.

– Alig százötven évvel ezelőtt szinte szégyen volt, ha nem volt a férfinak bajusza, például nem lehetett jegyző sem az illető. Az egyenruhához pedig szigorúan megkövetelték, hogy a háborúban, harcban könnyebben megkülönböztessék őket az ellenségtől – osztotta meg.

Az irodalom szerint a magyar bajusz általában dús, két oldalra húzott, fölfelé pödört, bár lehet egyenesebb vagy enyhén lefelé hajló, ennek az oldalra húzott változata magyar bajuszként már a bajusz- és szakáll-világbajnokságon is külön kategóriát képvisel.

– A természetes magyar bajusz arról ismerszik meg, hogy csupán fésülni lehet, egyébként nő a maga útján, módján az ember arcán – árulta el Nagy Balázs, az idei természetes bajusz kategória nyertese. Az önkéntes tűzoltó arra a kérdésre, hogy mióta növeszti a díjat nyert bajuszát, azt válaszolta, ő nem növeszti, egyszerűen csak nő magától. De hamar hozzáteszi, hogy hetyke bajsza magabiztosságot is ad.

– Sokáig irányítottam embereket a munkámból kifolyólag, és a bajszom valahogy magabiztosabbá tett, ugyanakkor apám és nagyapám is ugyanilyen magyar bajuszt viselt évtizedeken át, előttük is egyfajta tisztelgés ez a részemről – hangsúlyozta.

Nagy Balázs már tíz éve tagja a Magyar Bajusz Társaságnak, de csak idén sikerült első helyen végeznie a nemzetközi bajuszmustrán.

– Ez idáig mindig második vagy harmadik voltam, most viszont valahogy jobb kedvvel álltam fel a színpadra, talán ez a jókedv és a férfias megjelenés kellett ahhoz, hogy meggyőzzem a közönséget és a zsűrit. Kilencen indultunk a természetes bajusz kategóriában, közülük lettem én az első. A verseny azonban itt nem ért véget, hiszen a négy kategória legjobbjai is összemérték bajszaikat, és közülük kerül ki végül a kunsági bajuszkirály, ezt az elismerést viszont már nem én nyertem. A bajuszkirályság nagyon nagy megtiszteltetés, a cím viselőjét királyunknak, felségnek szólítjuk egy éven át, viszont ez kötelezettséggel is jár, hiszen ilyenkor ő képviseli a különböző rendezvényeken a társaságot – mesélte.

Nagy Balázs azt is elárulta, hogy a Magyar Bajusz Társasággal hamarosan kiadnak egy könyvet, amibe sikerült összegyűjteniük több mint hatezer jelzőt az irodalomból és a szólásokból, amit egykor a bajuszra használtak.

– Ez is bizonyítja, mennyire gazdag, változatos a magyar nyelv, és persze hogy milyen nagy hagyománya, múltja van a férfiak bajszának – tette hozzá a nyertes bajusz viselője.