A hétéves gyomaendrődi Tóth Zaláné lett az év fogása

Az olvasók szavazata alapján a hétéves gyomaendrődi Tóth Zalán nyerte a Beol.hu hírportál és a Békés Megyei Hírlap közös, Az év fogása című játékát. A fiatalember még a nyáron fogott egy szép pontyot a házuk közelében található Csókási-holtágon.

Zalánék Gyomaendrőd egyik nagyon kellemes részén, a Csókási-holtágtól egy kőhajításnyira laknak, alig egy perc sétára a víztől. Hogy a kisfiú és családja mennyire szereti a természetet, az állatokat, rögtön bizonyította a kerítés mögül kíváncsian minket figyelő két macska is. Puding, Zalán cicája hamarosan helyet is foglalt a postaládában, és onnan szemlélte és hallgatta beszélgetésünket.

Zalán egyébként alig fél esztendeje kezdett el horgászni. A mintát a szomszéd kislány adta, aki szép kishalakat emelt ki a vízből.

Emellett tovább erősítette a fiatalember pecázási kedvét, hogy egy másik szomszédjuk, egy felnőtt is szép fogásokkal rukkolt elő.

Zalánnak nem kellett sokat unszolnia szüleit, különösen, mert édesapja, Tóth Zsolt korábban maga is sokat pecázott Szarvason, így szívesen támogatta fia kérését. Megvették az első horgászbotot, a szükséges felszereléseket, beszerezték a szükséges engedélyeket, és már indulhatott is a kaland a már említett közeli holtágon. Zalánt mindig elkísérte, elkíséri édesapja is a vízhez, ha szükséges volt, tanácsokkal látta el, ha kellett, egy kicsit segített is neki. Kezdetben törpeharcsák és kárászok jöttek, majd befutott az a bizonyos 1,8 kilós ponty.

A történet azért is alakult érdekesen, mert Zalánnak haza kellett szaladnia egy rövid időre, és amint visszaért a holtághoz, szinte azonnal jött a jelzés, hogy kapása van. Egy rövid fárasztás után sikerült is partra emelnie a szép példányt, erről a pillanatról készült a fotó is, amivel azután beneveztek a Beol.hu hírportál és a Békés Megyei Hírlap közös játékára. A sors furcsasága, hogy a júliusi fordulóban a kisfiú a második helyen végzett, a közelmúltbeli összetett szavazáson viszont már a legtöbb voksot kapta.

– Véletlenül olvastam a játékról, majd közösen úgy döntöttünk, hogy benevezünk. Barátok, ismerősök, ismerősök ismerősei, a tesó, hatodikos nagyfiunk, Noel haverjai és még Zalán tanító nénijei is voksoltak az interneten. Ezúton is köszönet érte – mesélte az édesanya, Szilágyi Krisztina. A másodikos diák pedig sokszor úgy ment haza, hogy első kérdése az volt, hogyan áll a szavazás.

Amikor megtudta, hogy milyen sokan támogatták, szinte el sem akarta hinni.

A nebuló lapunknak elárulta, a rajz, a technika és a testnevelés, illetve a matek a négy kedvenc tantárgya, és másik hobbija a horgászattól kissé távol álló dzsúdó. Ebben a sportágban már négy érmet is szerzett, jártak versenyeken Hódmezővásárhelyen és Nagykőrösön is. Korábban egy ideig focizott, de az nem tetszett neki annyira, így maradt a dzsúdó és persze a horgászat. Legutóbb három hete voltak lent a víznél, de már alig várják a tavaszi szezont, hogy még többet lehessenek a holtágnál.