A háziorvosi rendelők is oltópontok lesznek

A vakcinaszállítmányok érkezésével folyamatosan bővül az oltópontok köre. Megkérdeztük az Operatív Törzset: alkalmasak-e a háziorvosi rendelők a tömeges oltások lebonyolítására?

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos válaszában elmondta: az oltások beadása alapvetően is a háziorvosi rendelőkben történik más betegségek esetén is, így természetesen azok a koronavírus-vakcina beadására is alkalmasak. A háziorvosok rendelkeznek a szükséges feltételekkel, sürgősségi táska és a megfelelő gyógyszerek is rendelkezésükre állnak egy esetleges allergiás reakció elhárítására, emellett a megfelelő hűtő is készen áll, melyben az oltóanyagot tárolni lehet.

Mint elmondta, ez tulajdonképpen egy szervezési feladat, hiszen a cél az, hogy megfelelő időbeosztással, a várakozási idő kiiktatásával, minden szabályt betartva történhessen a vakcinák beadása a rendelőkben. Hozzátette, tervben van a háziorvosi rendelők bevonása oltópontként, így arra ösztönzi a kollégákat, minél hamarabb kérjék ők is az oltást.