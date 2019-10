A hajléktalanokról szólt az éjszaka

Egy este a hajléktalanokért – a városlakók már tudják, ha az Árpád-kertben őszi, esti készülődés veszi kezdetét, az ennek a programnak az eljövetelét sejteti. Az Egységes Szociális Központ Hajléktalan Szálló és a Segítő Gondoskodás Alapítvány szervezésében pénteken ismét ilyen programra várták az érintetteket és az érdeklődőket.

A városban ennek a rendezvénynek komoly hagyománya van, 2004 óta töretlen a népszerűsége, egyre gazdagabb a program is, amit ilyenkor kínálnak. Egy csésze forró tea és egy szelet zsíros kenyér mellett lehet beszélgetni a fedél nélkül élőkkel, a hajléktalan ellátásban dolgozókkal a hajléktalanságról, a szenvedélybetegségekről.

A program az utcán élők problémáira kívánja felhívni a figyelmet. Szó volt arról is, hova fordulhatnak a bajba jutottak, és az ellátórendszer keretében a szakemberek hogyan, miben tudják segíteni őket. Megtudtuk, az orosházi hajléktalanszállón szinte telt ház van, a vonzáskörzetből is érkeznek lakók, akiknek a tíz százaléka nő és több fiatal is van közöttük.