A hagyományokat őrizték kitolófánkkal, gőzön főttel

A hagyományőrzést tartották szem előtt a Csabai Szlovák Kolbászoláson szombaton a Szlovák Kultúra Házának udvarán.

Paulik Antal, az országgyűlés szlovák nemzetiségi szószólója megnyitójában kiemelte, a rendezvény a népi kézművesség mellett a gasztronómiáról szól, az elődök számos étel és ital elkészítését hagyták az utódokra a kolbásztól a pálinkáig.

Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke kiemelte, a határon átnyúló programban a Bihar megyei Sinteauról (szlovákul Nová Huta) érkezett vendégek szokásait, ételeit is megismerhették.

– Míg nekünk kiváló minőségű földjeink vannak, addig Nová Hután, a hegyvidéken élőknek favágással kellett termőterületet teremteniük – hangsúlyozta Lászik Mihály. – Nagyon jó a burgonyájuk, ami finom csabai kolbásszal. Míg Nová Hután katolikus szlovákok élnek, addig Csabán elsősorban evangélikusok.

A kolbászról nemcsak beszéltek a rendezvényen, hanem készítették is. Mégpedig 15 csapat gyúrt. Paulik Antal Kraszlán Istvánnal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi oktatásért felelős referensével és a békéscsabai származású Orvos Miklóssal, a Hetedik Lépcső sörfolyóirat szerkesztőjével töltötte a kolbászt.

A zsűriben két Tuska János is helyet kapott, egyikük szakács szakoktató, másikuk felszolgáló szaktanár. Mellettük Balázs Bécsi Helga, a békéscsabai Szlovák étterem vezetője, Imre György, szakácsvégzettséggel is rendelkező fotóriportere és Szrnka Márton, a békéscsabai gyermekélelmezési konyha szakácsa pontozott. A győztes Kétsoprony, az ezüstérmes Medgyesegyháza, a bronzérmes pedig Csabacsűd csapata lett.

Reggel hagyományos disznóvágás-bemutatót tartottak, így a töltött káposztának, a hurkának és a cigánkának is volt alapanyaga. A sült kolbászhoz és hurkához hasonlóan ezeket az étkeket is krajcárokért adták, amiket a helyszínen lehetett megvásárolni. Igen sok krajcár kötött ki a tótkomlósi evangélikus egyházközség tagjainál is, akik Kmetykó Pál vezetésével speciális eszközzel nyomták ki a tésztát az olajba a kitolófánkhoz, vagyis a kvaszjenkához. Gőzön főttet is készítettek, ezt a gombócot a szlovákok sprickának hívják.

A rendezvény során sokan megtekintették Ružena Oláhová érsekújvári képzőművész: Természet az ecset alól című kiállítását, mely november 4-éig látható a Szlovák Kultúra Házában.