A gyulaiak és a turisták is rávetették magukat a századforduló korabeli játékokra

Régimódi játékok keltek életre az elmúlt napokban a gyulai Almásy-kastély előtti parkban. Az őszi szünetben a városba látogató turisták, valamint a helyiek is örömmel vetették bele magukat a közös kalandozásba és időutazásba.

A kastélyt is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. történészei és múzeumpedagógusai arra vállalkoztak, hogy megmozgatják az őszi szünetben a családokat, amelynek tagjai kipróbálhatták, mivel játszottak a kastélyban lakó grófi gyermekek a századforduló idején – nyilatkozta lapunknak a helyszínen Fábián Tamás. A társaság kommunikációs vezetője elmondta, természetesen néhány olyan játék is előkerült, amely már inkább napjainkra jellemző, de nem ez volt az általános.

– A kezdeményezés több célt is szolgált – folytatta a gondolatot a közművelődési és kommunikációs szakember. – Szerettünk volna az őszi szünetre kellemes időtöltést biztosítani a családoknak, a hozzánk látogató turistáknak és természetesen a gyulaiaknak, illetve a környező településekről a városba látogatóknak. Az elemeket tudatosan szabadtéren állítottuk fel, illetve helyeztük el, ami a járványhelyzet miatti távolságtartást is szolgálta. Szerencsére a keddtől szombatig tartó programsorozatot az időjárás is a kegyeibe fogadta, nagyon sokan jöttek el és játszottak. A családok valamennyi tagja bekapcsolódott a közös idő­töltésbe.

Mint megtudtuk, a teljesség igénye nélkül az érdeklődők sakkozhattak, kipróbálhatták, hogy milyen is vödrökbe célba dobni, vagy tesztelhették ügyességüket a csigaversenyen. Ez utóbbin facsigákat kellett minél gyorsabban a célba húzni. Színesítette a palettát a hosszú évtizedek, talán évszázadok óta népszerű ugróiskola vagy a lengőteke. Egy kis pihenésként pedig logikai játékok kipróbálására is lehetőség nyílt. A gyerekek és a szülők pedig óriási lelkesedéssel ­vetették bele magukat. Különleges látványt nyújtott, amikor 20 év körüli fiatalok feledkeztek bele az élményekbe.

– Örömteli, hogy nagyon sok helyi érdeklődővel és rengeteg turistával is találkoztunk. Utóbbiak közül a legtöbben a Tiszántúlról és Budapestről keresték fel, próbálták ki a régimódi játékokat – tette hozzá Fábián Tamás.

Mészárosné Sutyinszki Adrienn három fiával, illetve egy ismerősük gyermekével közösen látogatott ki a kastélyparkba.

– Gyulaiak vagyunk, és egy barátunktól hallottunk a játékokról, a lehetőségekről, és mivel csupa jót mondott, úgy gondoltuk, hogy mi is kipróbáljuk – mesélte az anyuka. – Nem is csalatkoztunk, remek időtöltés volt a gyerekeknek. A nagyobbak teljesen belefeledkeztek a sakkozásba, a kisebbek a vödörre dobásban és csigaversenyben jeleskedtek. Nagyon jó ötletnek tartom a rendezvényt, ami valóban kiválóan szolgálta a kikapcsolódást. Biztos vagyok benne, hogy sokan érezték nagyon jól magukat.

Lábra keltek a tárgyak a házban

Fábián Tamás hangsúlyozta, programjaik és kiállításaik szervezése során arra törekednek, hogy élményeket kínáljanak a látogatók számára.

– Ennek egyik fontos eleme a játékosság, hiszen korosztálytól függetlenül mindenki szeret ilyen módon kikapcsolódni – fogalmazott a szakember. Mint megtudtuk, kapcsolódott a sorba a Lábra kelt tárgyak című játékos, zseblámpás tárlatvezetés az Erkel házban, vagy a szombaton elkezdődött Boszorkányos bátorságpróba szabadulószoba a kastélyban.