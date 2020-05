A Gyulai Várszínház tartja pozícióit és mini évadra készül

A Gyulai Várszínház a tervek szerint augusztus közepén nyitja meg kapuit és egy mini évaddal készül.

Néhány nappal ezelőtt vált nyilvánossá a nem kiemelt színházak, a függetlenek és a szabadtéri színházak minisztériumi működési támogatásának összege. A Gyulai Várszínház a maga 45 milliós támogatásával tartja a korábbi években kivívott pozícióit (2018-ban 45, 2019-ben 43 millió), ami azt jelzi, hogy az illetékes szakmai bizottságok elismerik a várszínház eredményeit.

A színház igazgatója, dr. Elek Tibor elmondta hírportálunknak, hogy sokan figyelemmel követik munkájukat azóta is, hogy az online térbe költöztek, és sokan érdeklődnek a további terveink iránt.

Magyarország Kormánya aktuális járványügyi szabályozásainak figyelembe vételével, abban bíznak, s arra készítenek új programtervet, hogy augusztus 15. után tarthatnak egy szeptember 5-ig tartó mini évadot. S ebben is lennének Hamlet-bemutató, hazai és nemzetközi sztárokkal Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál, illetve Jazz Fesztivál, Márai Sándor Napok A kassai polgárok bemutatójával, kamaradarabok, musicalek, Trianonra emlékeztető előadások. Ugyanakkor a várszínháznál reménykednek még a korábbi indulásban is, amire hónapok óta kész tervekkel rendelkeznek.

Kérik, hogy továbbra is kövessék figyelemmel honlapukat és a Facebook-oldalukat, mert folytatják az emlékeztetők, a játékok, az online előadások közzétételét. A napokban tervezik például a tavalyi nagy sikerű, a Sztalker csoporttal közös bemutatójuk, a Vízkereszt, de amúgy mindegy című előadás láthatóvá tételét, a jövő héten pedig a 2018-as Búbocska című családi ördögmusicalt lehet majd újra megnézni. Elek Tibor azt is megígérte, hogy amint biztos híreik lesznek a nyári előadásaik pontos időpontjairól azokat is azonnal közölik.