A gyulai újságíró nem válogat majd a vakcinák közül

Tóth Péter elmondta, ő hosszú évek óta kardoskodik az oltások mellett, legyen szó bármilyenről, így most a koronavírus ellen védettséget adó vakcinák mellett is kiáll. Hiszen a védőoltások rengeteg olyan betegségtől (például gyermekbénulás, tuberkolózis, kanyaró) szabadítottak már meg minket, melyek veszélyesek voltak az életünkre. Éppen ezért tartja fontosnak most a Covid–19 elleni oltást is, ami nem csupán egy kiszámíthatatlan betegségtől védi meg a lakosságot, hanem visszatéríthet minket a megszokott kerékvágásba is a hosszú bezártság után.

Hozzátette, eleinte főként az idősek védelme miatt tartotta fontosnak az oltakozást, a fiatalokra és gyerekekre is veszélyes mutáns vírusok elterjedésével azonban már az összes korosztály érdeke a minél előbbi nyájimmunitás elérése. Elárulta, a családjában már gyakorlatilag minden vakcina le lett „tesztelve”, hiszen rajta kívül mindenki felvette a védőoltást, szinte mindenki más fajtát, és van, aki már a második adagot is. Édesapja és nagymamája Sinopharmot kapott, a felesége Szputnyik V-t, és egyikük sem érzékelt mellékhatást. Édesanyja AstraZeneca-t vett fel, míg más rokonok Pfizer-t, melyek szintén nem okoztak problémát náluk. Ezek fényében elégedett minden felsorolt vakcinával, érkezzen az keletről vagy nyugatról, és nem is válogat azok között, amikor sorra kerül. Persze két autoimmun betegsége miatt lehet, hogy kezelőorvosa nem javasolja neki valamelyik oltástípust, de bármelyiket kaphatja meg, azt szívesen fogadja majd.

Végül egyik legféltettebb hozzátartozójáról, a felesége nagymamájáról elmondta, ő volt az első oltakozó a családban. Kínai vakcinát kapott, és a kora miatt féltették őt. Aznap este már türelmetlenül várták, hogy megcsörrenjen a telefon és beszámoljon tapasztalatairól. Amikor végre hívta őket, azt hitték, a tüneteket kezdi majd el sorolni, amiket előhozott az oltás. Ehelyett az első kérdése az volt, mikor indulnak másnap a fóliába dolgozni. Majd a nyugodt éjszaka után nagy kedvvel és energiával látott munkához, ami szerintük annak is köszönhető, hogy a várva várt vakcina felvétele után már biztonságban és egyben felszabadultabbnak érezte magát.