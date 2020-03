A gyulai táncoktató Londonban várja ki a járvány végét

Nem tud hazalátogatni családjához a koronavírus miatt a Londonban élő gyulai táncoktató, Fáskerti Zsolt. Cikkünkben az Egyesült Királyság jelenlegi helyzetéről és saját kilátásairól beszélgettünk vele.

– Mi történik jelenleg Londonban, milyen intézkedések vannak érvényben a vírus miatt?

– A járványhelyzet nálunk odáig fajult a napokban, hogy hétfőtől 21 napig tartó, egész napos kijárási tilalmat vezettek be. Csak akkor hagyhatja el valaki az otthonát, ha szükséges élelmiszert, illetve gyógyszert kell vennie. Ezentúl napi egyszer ki lehet menni a szabadba mozogni (sétálni, kerékpározni vagy futni) egy rövidebb időre, de két embernél több nem csoportosulhat az utcán, kivéve ha egy háztartásban élnek. Ugyanakkor eddigi tapasztalataim szerint az Egyesült Királyságban korántsem veszik olyan komolyan a vírust, mint például Magyarországon. Utóbbit az is mutatja, hogy bár a statisztikák szerint két héttel vagyunk az olaszok után a koronavírust illetően, a komolyabb intézkedések mégis sokáig várattak magukra. A miniszterelnök pedig egyik korábbi beszédében azt mondta, úgyis mindenki elkapja majd, lesznek, akik leküzdik és lesznek, akik nem.

– A lakosság mennyire veszi komolyan a járványveszélyt?

– Kevesen veszik csak komolyan a helyzetet, legalábbis eleinte így volt. A kijárási tilalom ugyanis főként azért lett elrendelve, mert az egy héttel előtte kihirdetett társadalmi intézkedést – miszerint az emberek ne menjenek közel senkihez és ne járjanak társaságba – nem vették komolyan, és szinte mindenki ugyanúgy járt el otthonról, mint korábban. Ennek ellenére az üzleteket, szinte kifosztották, sok terméket még mindig nem lehet kapni. Hiába töltik újra a polcokat, és vezették be a vásárlási limitet, a családok például kijátsszák azzal, hogy minden tagjuk külön áll be a pénztárhoz a maximális mennyiséggel. Az ismeretségi körömből viszont a legtöbben otthon maradnak, és betartják az egyéb óvintézkedéseket is, a kapcsolatot telefonon és interneten tartják egymással.

– Ön táncoktatóként dolgozik jelenleg. Hogyan érinti munkáját a kialakult helyzet?

– Mivel magánvállalkozóként tevékenykedek egy londoni táncstúdióban, ezért rám komoly hatással van a koronavírus megjelenése. A stúdió mintegy két hete bezárt, így gyakorlatilag nem tudok tanítani. Csupán online oktatásra van lehetőségem, de arra minimális igény van, mivel a legtöbben épp a társaság miatt járnak az óráimra. Bár a napokban kaptam egy olyan hírt, miszerint 94 fontot igényelhetek a kormánytól hetente, de abból a lakbér rám eső részét sem tudom kifizetni havonta. Április végéig viszont még biztosan kihúzom és reménykedem benne, hogy májusig változik a helyzet.

– Hazalátogatásban mennyire korlátozza a világjárvány?

– Április 9-re van lefoglalva a repülőjegyem, hogy a húsvétot otthon tölthessem édesanyámmal és szeretteimmel. Én ugyan hazamehetnék – persze csak úgy, hogy rögtön két hét házi karanténban lennék, illetve valószínűleg vissza sem jöhetnék –, de a kedvesem hongkongi, akit nem engednének be Magyarországra, ezért maradunk.

– Miként viseli az Egyesült Királyság egészségügyi rendszere a járványt?

– Nehezen, hiszen a kijárási tilalom a fentieken túl azért is lett elrendelve, mert az egészségügy nem tudja tartani a lépést a betegellátásban a fertőzöttek számának növekedésével. Egy orvos tanítványom beszámolója szerint 24 órás műszakban dolgoznak, és szinte mindenből kevés van a kórházakban, beteg viszont egyre több.

– A fentieken túl mi jelent még problémát a szigetországban a koronavírus miatti helyzetben?

– Visszatérve a lakosságra, mindenképpen az emberek hozzáállása. Mivel a koronavírus Kínából származik, ezért egyre inkább megjelenik a rasszizmus. Előfordult például olyan is, hogy egy kínai, de Angliában született fiatal férfit megvertek az utcán, mert származása miatt úgy vélték, biztosan ő is fertőzött. Ugyan ez egy szélsőséges esetnek számít, de az szinte mindennapos, hogy valakinek beszólnak az utcán, illetve csúnyán néznek rá csak azért, mert egy távol-keleti országból származik.