A gyulai óvodákban rendszeresen fertőtlenítik az óvodai játszóeszközöket

Gyulán, az óvodákban rendszeresen fertőtlenítik a játékokat az udvaron, ezen kívül több óvintézkedést is tesznek az intézményekben. Dr. Görgényi Ernő polgármester személyesen látogatott el a Törökzugi Óvodába.

Személyesen is ellenőrzöm a járványügyi intézkedések végrehajtását az önkormányzati intézményekben. Ma a Törökzugi Óvodában jártam, ahol éppen fertőtlenítették az udvari játszóeszközöket – írja Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere Facebook-oldalán.

A posztból kiderül, hogy naponta kétszer takarítják az óvodát, ezen kívül azt is megtudtuk, hogy a csoportok egymástól elkülönítve használják az óvoda helyiségeit és udvarát is. A szülők az óvodaépületbe nem léphetnek be, a gyermeket a bejáratnál a dajka néni veszi át, és bekíséri a csoportszobába. A belépéskor mindenkinek megmérik a testhőmérsékletét.

Távozáskor szintén a dajka kíséri ki a gyermeket, és átadja a szülőnek az épület bejáratánál.

A polgármester arról is meggyőződött, hogy elegendő mennyiségű fertőtlenítőszer áll az óvodák rendelkezésére.