A gyulai kastély parkjának egykori részét is megóvják

A gyulai Csigakertben található közel 8400 négyzetméteres vízműtelep is bekerült a védett területek körébe a napokban. Ennek érdekében múlt heti ülésén a gyulai képviselő-testület módosította a természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét – közölte a helyszínen megtartott csütörtök reggeli sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő.

A város polgármestere elmondta, a Csigakert területe is az egykori patinás Harruckern—Wenckheim—Almásy-kastély parkjának részét képezte, aminek egy leválasztott részéből az 1960-as években kialakították a vízműtelepet, amivel párhuzamosan megőrizték az ott lévő idős fákat is az utókornak.

Egy hatósági eljárás során azonban kiderült, hogy a „kivett víztároló” művelési ágú ingatlan tulajdoni lapján az szerepel, hogy a terület természetvédelmi terület, ugyanakkor a dokumentum a helyrajzi számot már nem tartalmazta. Azért történt meg a már említett módosítás, hogy a hiányt is pótolják.

– Zöld város programunkhoz a fásítás, a zöldfelületek körültekintő kezelése, az erdőtelepítés, a klímatudatos gondolkodás és az energetikai korszerűsítések mellett a jogi szabályozás folyamatos felülvizsgálata is hozzátartozik – hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő. – Meg kell adnunk a szükséges védettséget természeti értékeinknek.

Dr. Görgényi Ernő úgy vélekedett, a társadalom számára is fontos ezeknek a különlegességeknek a megőrzése, a települési zöldfelületi rendszer védelme. Hozzátette: a változás a társadalom szemléletformálásához is hozzájárul, növeli az emberek ökológiai érzékenységét. A terület pluszvédelmet kap, így a növények is tovább maradhatnak meg az utókornak.