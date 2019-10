A gyermekosztályt segíti az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete

Egymillió 300 ezer forinttal, a közelmúltban megrendezett békési Ausztrál Jótékonysági Est bevételével támogatja a Békés Megyei Központi Kórház gyermekosztályát az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete – jelentette be Juhász Zoltán, a szervezet elnöke és Farkas László titkár a gyulai gyermekosztályon megtartott hétfői délutáni sajtótájékoztatón.

Juhász Zoltán kiemelte, a tavalyi kezdeményezést követően idén már második alkalommal hívták életre az Ausztrál Jótékonysági Estet. Első alkalommal egymillió forintot, idén pedig már egymillió 300 ezer forintot adhatnak át a Békés Megyei Központi Kórház Gyermekosztályának.

– Az elmúlt években jó kapcsolatot alakítottunk ki dr. Becsei László főigazgató-főorvossal, dr. Kövesdi Józseffel, a gyulai gyermekosztály osztályvezető főorvosával és dr. Abrulrahman Abdulrab Mohamed főorvossal – ecsetelte. – Személyesen is láthattuk, hogy a kórház szakemberei mindent megtesznek a kis betegek gyógyulásáért. A gyermekek a jövőt jelentik. Fontos, hogy érezzék a segítségnyújtás erejét, és ez felnőtt korukban is meghatározza az életüket. Juhász Zoltán hozzátette, ha vezetőségük úgy dönt, jövőre ismét megtartják a jótékonysági estet.

Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa emlékeztetett arra, hogy idén, a korábban három kilométerre található gyulai gyermekosztály beköltözhetett a Kárpát utcai telephelyről a kórház központjába, ahol uniós és nemzeti források segítségével korszerű körülményeket alakítottak ki.

– A gyermekek ellátását biztosító modern eszközök rendelkezésre állnak – folytatta a gondolatot dr. Becsei László. – Ugyanakkor, hogy megkönnyítsük a kis betegek bent tartózkodását, az osztály dekorációjára is nagy figyelmet fordítunk. Mesefigurákkal, díszítésekkel szeretnénk még otthonosabbá tenni a kórtermeket, betegvárókat, rendelőket. A munka korábban már megkezdődött. Két játszószoba dekorálása már be is fejeződött, de szeretnénk ha ez tovább folytatódna, amiben az Ausztráliai és Békési Polgárok Adománya nagy segítséget jelent.

Dr. Kövesdi József, a Békés Megyei Központi Kórház gyulai gyermekosztályának osztályvezető főorvosa elmondta, az egyesület tavalyi támogatásból mind a fürdővárosi, mind a békéscsabai gyermekosztályra infúziós pumpákat szereztek be. Hozzátette, a gyulai gyermekosztály új helyén tágasak a terek, amit igyekeznek otthonossá tenni. Egyes részeket már különböző adományokból elkészítettek, de a 3000 négyzetméteren még akad hely bőven a dekoráció számára. A díszítést egységes koncepció alapján valósítják meg.