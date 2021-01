A gyerekorvos javasolja, hogy kérjük a védőoltást

Mindenképpen érdemes kérni a koronavírus elleni védőoltást – mondta dr. Fekete István nyugdíjas békéscsabai gyermekorvos.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Praktizálása során nagyjából több 10 ezer vakcinát adott be, és egyetlen esetben sem tapasztaltak szövődményt. Kiemelte, az engedélyezett védőoltások megbízhatók, veszélytelenek, nincs hátrányuk, csak előnyük, és ugyanolyan jók a régi fejlesztésűek és az új típusúak is, lényegi különbség nincs közöttük. Hangsúlyozta azt is: aki kéri és beadatja a vakcinát, ugyanúgy védi saját magát, mint családját, emellett segíti a járvány megfékezését is. Elárulta, ő is regisztrált már a koronavírus elleni védőoltásra, és várja, hogy mikor kaphatja meg azt.