A gyerekekre is jobban kell figyelni járvány idején

Míg a koronavírus-járvány első hullámában főként az időseket féltettük a betegség komolyabb lefolyásától, addig a harmadikban már nem csak értük, a középkorúakért és a fiatal felnőttekért aggódhatunk: a fertőzés és a mutáns vírusok már a gyerekeket is megviselhetik. Éppen ezért most jobban oda kell figyelnünk erre a korosztályra is.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke lapunk megkeresésére elmondta, a gyerekeknél, főleg a csecsemőknél és kisdedeknél az esetek döntő többségében tünetmentesen lezajlik egy koronavírus-fertőzés. Ha jelentkeznek is tünetek ennél a korosztálynál, azok enyhe lefolyásúak és gyorsan elmúlnak.

Jellemzően hasmenéssel, hányással kezdődik náluk a betegség, illetve előfordulhat hőemelkedés vagy láz, általában felső-légúti hurutos (például gégehurutos) panaszok mellett.

Nagyobb gyermekek esetében – nagyjából 9 éves kor felett – viszont már lehet komolyabb lefolyása, illetve náluk gyakoribb a Covid–19 utáni, gyakran hetek múlva megjelenő, többszervi gyulladás formájában jelentkező megbetegedés is. Ezt nevezik post-Covid-nak, illetve hosszú-Covidnak is, amit ma már erre specializálódott centrumokban kezelnek, súlyosabb esetekben hetekig, hónapokig. Ez pedig ugyanúgy, ahogy a felnőtteknél, enyhe lefolyású koronavírus-fertőzés után is bekövetkezhet, ezért most a szülőknek jobban oda kell figyelniük gyermekeikre az ártalmatlannak tűnő, rövid ideig tartó hurutos tünetek után is.

Amennyiben pedig a gyerek aktivitása egy ilyen betegséget követően csökken, a viselkedése megváltozik, krónikus fejfájásról panaszkodik, kötőhártya-gyulladása lesz, vagy kiütések jelennek meg rajta, esetleg magas láz kíséretében, úgy mindenképp jelentkezni kell vele szakambulancián. A szövődmény ugyanis érintheti az idegrendszert és a szívet, így szívizom-gyulladás, illetve koszorúér-tágulat léphet fel, ami kezelést igényel. Továbbá bekövetkezhetnek változások a véralvadási paraméterekben is. Óvni kell tehát a gyermekeket is a koronavírustól, éppen ezért törekszenek arra a szakemberek, hogy minél hamarabb olthatóak legyenek ők is.

Magyarországon ezt egyelőre 16 éves kortól tervezik, de vannak olyan országok, ahol már 12 éves kortól vakcinával védenék a serdülőket.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed az újszülöttekre és koraszülöttekre térve elmondta, a tapasztalatok szerint egy koronavírusos anyukától megszülető gyermeknél enyhe vagy tünetmentes lesz a fertőzés, főként anyatejes táplálás esetén. Éppen ezért, ha az anya állapota megengedi, úgy rendkívül fontos a szokásos higiénia betartása és maszkhasználat mellett a szoptatás, ami által az újszülött szervezetébe bejutnak a covid-ellenes antitestek, azokkal védettséget adva neki. Utóbbi miatt fontos a várandós és szoptatós anyák védőoltása is, hiszen azzal szintén megóvják gyermeküket a fertőzéstől, illetve annak veszélyeitől. Végül kiemelte, az anyatej fertőzést nem ad át, viszont ellenanyagot (immunglobulinokat) termel a vírus ellen, amik már átmennek a gyermekhez, így megvédve annak szervezetét.