A Gészi tanára az egyik legnézettebb magyar streamer Twitchen

A twitch.tv-n eddig a legnépszerűbb „streamek” központjában a videójátékok domináltak, de ez könnyen megváltozhat, mivel egy csabai fizikatanár új trendet indíthat el.

A twitch.tv egy olyan online felület, ahol többségben fiatalok közvetítik, ahogy videójátékokkal játszanak. Ezen kívül itt szoktak e-sportversenyeket is sugározni, ahol a chaten az emberek egymással és a „streamerrel” is beszélgethetnek. Az újonnan kialakult helyzet viszont a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Gészi) fizikatanárát arra ösztönözte, hogy saját indíttatásból ő maga is streameljen, csak éppen nem játékot, hanem tananyagot.

Vácz István, alias Mrslamovics kellő lazasággal, napszemüvegben tartja óráit, amikor rákérdeztek diákjai ennek miértjére, viccesen csak annyit válaszolt, hogy nehogy összekeverjék Brad Pittel. Moderátorai segítségével – akik a sértő és nem odavaló tartalmakat törlik a chatről – igen jól kezeli a felé zúduló kérdéseket.

Bár nagyon friss a csatorna, mégis igen nagy népszerűségnek örvend, kedden délután volt olyan időszak, hogy közel ötszázan nézték Vácz István online óráját, ezzel pedig az oldal második legnézettebb streamje lett.

Tehát ha még nem tette, kövesse Vácz „Mrslamovics” István szórakoztató és érdekes óráit Twitchen, ne felejtsen el feliratkozni, és elsősorban figyelni, mert az órán elhangzottakat számon kérheti a tanár úr.