A gádorosi Napsugár a Négy évszakkal lép fel a Pajtaszínházi Szemlén

Immáron ötödik alkalommal rendezi meg a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) a Magyar Teátrumi Társasággal együttműködve a Pajtaszínházi Szemlét e hét szombatján és vasárnapján Budapesten, a Nemzeti Színházban.

A kondorosi Závogyán Magdolna, az NMI ügyvezetője hírportálunknak elmondta, továbbra is a céljuk, hogy a településeken ismét elterjedjen az amatőr színjátszás, színesítve a helyi kulturális életet. Mindezzel a helyi csoportok színházi élményhez juttatják a lakosokat.

– A Pajtaszínházi Szemle a vidéki amatőr színjátszás színes, vidám örömünnepe – hangsúlyozta Závogyán Magdolna. – A mostani rendezvénnyel együtt 100-ra nő a programhoz csatlakozók száma. Az előző évekhez hasonlóan az idei programba bevont települések 47 százaléka ezer fő alatti.

Megyénket ebben az évben a gádorosi Napsugár Színjátszó Kör képviseli a Négy évszak szláv népmese átdolgozásával. Gádoroson a nem is olyan távoli múltban volt egy jól működő színjátszó kör, amit az egész falu szeretett és támogatott. Sajnos, ez a rendszerváltás környékén megszűnt. A közelmúltban azonban megjelent a településen élőkben az igény a csoport újjáélesztése iránt. Ugyanis még élnek a „nagy öregek”, akik anno tagjai voltak a színjátszó körnek, és most átadják a tudásukat, tapasztalatukat a fiatalabbaknak és a kevésbé rutinos amatőr színjátszóknak.

Szóval, a Napsugár Színjátszó Kör egy már korábban is létező, főként nyugdíjasokból álló közösség tagjaiból állt össze, akik már egy ideje bontogatják szárnyaikat a helyi rendezvényeken, táncos koreográfiákkal és humoros előadásokkal. A csoport tagjai szeretnék magukat szakmailag továbbfejleszteni és kipróbálni. Jelenleg kilenc, igen aktív hölgy alkotja a társulat magját, de munkájukat többen is segítik. Csoportvezetőjük Molnárné Szabó Ágnes, aki maga is szerepet vállal a pajtaszínházi darabban, szívvel-lélekkel segíti a csoportot, és szervezi a próbákat. A gádorosi Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár is az ügy mellé állt, és eszközökkel, segítőkkel, előadáshelyszínnel támogatja a Napsugár munkáját. A társulatot Fehér Tímea, a Békéscsabai Jókai Színház színművésznője mentorálja.

A társulat nagy örömmel fogadta a Pajtaszínházi Program nyújtotta lehetőséget, mellyel a Nemzeti Színház deszkáin is a közönség elé léphetnek darabjukkal. Emellett, persze, a társulat szakmailag is fejlődhet, erősödhet, a tagok közötti együttműködéssel pedig még összetartóbb közösséggé formálódhatnak.