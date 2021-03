A főút helyett kis utcákon száguldoznak az autósok Köröstarcsán

Évek óta jelentős problémákat okoz Köröstarcsán, hogy jó néhány autós a 47-es főút helyett két kisebb utcán rövidíti le az utat. Csak tetézi a problémákat, hogy többen gyorsan is hajtanak a szinte lakó-pihenő övezetnek számító településrészen, veszélyeztetve a gyerekek és a felnőttek biztonságát. Az önkormányzat megpróbálja elejét venni a folyamatoknak.

Az önkormányzathoz rengeteg panasz érkezett a kialakult helyzettel kapcsolatban, ami nagyon összetett kérdéseket vetett fel – nyilatkozta hírportálunknak a helyszínen Lipcsei Zoltán polgármester. A legfőbb problémát az jelenti, hogy a településen áthaladók, azért hogy kicsit gyorsabban haladjanak – mind Mezőberény, mind Körösladány irányából – levágják a 47-es utat és a Berényi úton, valamint a Deák utcán haladnak keresztül. Ez már alapvetően is megnöveli a forgalmat egy olyan helyen, ahol sok, gyermekes család él. A diákok ezen a részen mennek iskolába, gyakran biciklikkel, de sok gyermek is játszik itt. Természetesen nemcsak fiatalok, hanem felnőttek is kerékpároznak az utcákon.

A polgármester elmondta,

a gondok második részét az jelenti, hogy számos autós nem, vagy nem mindig tartja be a sebességhatárt, és előfordul, hogy gyorsan, akár 100-120 kilométer/órás sebességgel is repesztenek.

A Deák utca szinte hívogatja is őket erre, mert elég széles szakaszról van szó. A gyorsan hajtók pedig veszélyeztetik a gyerekeket, a kerékpárosokat, és némileg a gyalogosokat, akik közül vannak, akik az úttestet választják, mert egyelőre a közvilágítás nem mindenütt kielégítő. Utóbbi javítása érdekében már tettek lépéseket, de még időre lesz szükség, hogy az a kérdés megoldódjon. Önmagában ebben a témában azonban nem ez a probléma fő forrása, hanem a gyors és nagy volumenű áthaladó forgalom. A szabályok betartása mellett néhány másodpercet, gyorsabb hajtás esetén olyan egy-két percet nyernek, akik a kis utcákat választják.

Az önkormányzat éppen ezért megvizsgálta a lehetőségeit, és a rendőrséggel közösen kialakította álláspontját a megoldással kapcsoltban. A Berényi út mindkét végére a közelmúltban Behajtani tilos táblát helyeztek ki – kivéve célforgalom kiegészítéssel. Ez elvileg azt jelenti, hogy csak, akik ott élnek vagy éppen a Deák utcán található kisbolthoz tartanak, hajthatnának be. Ez a megoldás azonban önmagában nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, óriási kamionok is teljesen simán átszáguldottak azóta a két utcán, ezért a Berényi út és a Deák utca találkozásnál egy Stop táblát is kihelyeztek.

A változás tesztelése jelenleg is zajlik, a rendőrség figyeli a területet, de a polgármester is kijár délutánonként, hogy megnézze, miként alakul a közlekedés. Felmerült ugyanakkor egy másik gond, hiszen a helyiek, a tarcsaiak közül is voltak, akik zokon vették, hogy reggel Mezőberénybe vagy más településre indulva vagy onnan hazaérkezve, nem hajthatnak át a területen.