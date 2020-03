A forgalommal szemben hajtott egy autós Békéscsaba és Gyula között

Nagy port vert fel, hogy hétfőn egy autós a forgalommal szemben közlekedett Gyula és Békéscsaba között, az Aldinál található körforgalomnál. Az ügyben a Gyulai Rendőr-kapitányság járőrei intézkedtek.

Az esetre olvasóink hívták fel hírportálunk figyelmét, de mint később kiderült a helyi Facebook-csoportokban is nagy figyelmet kaptak a történtek. Sőt, még egy országos közlekedési portál is foglalkozott a történtekkel.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy az ügyben a Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei már intézkedtek. Az autó vezetőjét a szabálytalanság miatt közigazgatási bírság megfizetésére kötelezték. Kérdésünkre a rendőrségen megerősítették, nem jellemző, hogy ilyen események történnek a megyében, csak elvétve fordul elő, hogy valaki szemben hajt a forgalommal.

2018 novemberében hírportálunk is beszámoltunk arról, hogy egy szombati napon egy román rendszámú autó vezetője tette ugyanezt meg szintén Békéscsaba és Gyula között. Akkor – miután az egyik szemtanú Facebook-posztban hívta fel a figyelmet az esetre –, több hozzászólásból is kiderült, hogy nem első alkalommal fordulhatott elő ilyesmi az érintett szakaszon. Az egyik posztoló arról írt, hogy másfél héttel korábban, egy csütörtöki napon este fél hatkor a Praktiker áruház környékén egy Lada hajtott szemben a forgalommal. Ezt az autót is többen látták az említett szakaszon rossz helyen közlekedni.

Bár megyénket csak közvetetten érinti, de az M44-es átadását követően Jász-Nagykun-Szolnok megyében is észleltek hasonlókat. Mint a police.hu akkori tájékoztatásából kiderült, az átadás után számos jelzés érkezett a rendőrségre, hogy többen a forgalommal szemben közlekedtek az úton, s csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

A közleményben kiemelték, elsőre talán azt gondolhatnánk, hogy a kábítószer- az alkoholos befolyásoltság alatt lévő, illetve a hetven év feletti autóvezetők, valamint az éjszakai látási viszonyok felelősek a legtöbb ilyen eset bekövetkezéséért. Ezzel szemben elmondható, hogy az ilyen típusú baleseteknél közel hasonló arányban érintettek az idősek, mint a fiatal, kezdő vezetők, valamint több esetben nappal és jó látási viszonyok között követik el a jogsértést.

Tapasztalatok szerint vannak, akik „benézik” a táblákat, és a gyorsforgalmi útra rossz irányból hajtanak fel. Az elkövetők általában az adott út rossz kitáblázottságára, a nem megfelelő helyismeretükre, vagy a lekopott, nem igazán látható útburkolati jelekre hivatkoznak, de olyan is akad, aki a GPS-t hibáztatja. Az esetek nagy részében azonban a járművezetők elismerik a felelősségüket, hogy szándékosan vagy véletlenül a forgalommal szemben hajtottak be az egyirányú utcába.

Elgondolkodtató azonban az is, hogy a rossz irányban közlekedő jármű vezetője az első vele szemből érkező gépjármű észlelése után sem áll félre, hanem sokszor több kilométer hosszan közlekedik, ami akár tragédiához is vezethet.