A fiatalok megfelelő informálása kulcskérdés

Demográfia és egészségpolitika címmel rendezett konferenciát a Diczfalusy Alapítvány, a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság és a Békés Megyei Kormányhivatal csütörtökön délután a kormányhivatal Beliczey termében.

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója megnyitó beszédében elmondta, kiemelt küldetésüknek tekintik a területi államigazgatási feladatok ellátást, de ugyanilyen fontosnak tartják a megye demográfiai és foglalkoztatási helyzetének javítását is.

Hozzátette, ennek a társadalom-szervező funkciónak a részeként dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott számos együttműködési megállapodást kötött szakmai kamarákkal, érdek-képviseleti szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, egyesületekkel.

Szólt arról is, hogy a Közös érték az egészség programban tavaly hetvenöt helyszínen, mintegy 210 eseményen, több mint 2600 Békés megyei lakos egészségügyi szűrését végezték el. Dr. Rákóczi Attila rendkívül fontosnak nevezte a csütörtöki programot is, és emlékeztetett arra, hogy 2018-ban már szerveztek hasonló közös konferenciát.

Prof. emeritus dr. Bártfay György, a Diczfalusy Alapítvány elnöke köszöntőjében elmondta, nagyon fontos, hogy a konferencia témáival kapcsolatos információk eljussanak a fiatalokhoz. Hangsúlyozta, köztudott, hogy hazánk és egész Európa demográfiai helyzete aggasztó, a korosztály tagjai egyre később vállalnak gyermeket, ezért is lényeges, hogy a nemzedék nyelvén értők eljuttassák a legfontosabb tudnivalókat hozzájuk.

Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke kifejtette, mai világunkban profin tudunk rohanni, nagyon nehéz az egyensúly, a lényeg megtalálása. Példával is érzékeltette mindazt, hogy ezek a folyamatok mennyire átszövik életünket.

– Ezért is van szükség az olyan jellegű összefogásra, amivel a konferencia is létrejött – húzta alá.

Dr. Párducz László, a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság elnöke József Attila gondolatát idézve hangsúlyozta: „A nemzet közös ihlet.” A jelenlévő pedagógusokhoz fordulva kiemelte: a tanáregyéniségek segítik a fiatalokat, hogy a bennük rejlő energiákat katalizálják.