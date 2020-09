A fiatalok helyben boldogulását segítik Békésben

A Szeged-Csanádi egyházmegye fenntartásában működő Gál Ferenc Főiskola egyetemmé válása nagyban segítheti a helyben maradást Békésben. A fiatalok és a családok láthatják, hogy elérhetők a versenyképes képzések, a hallgatók olyan diplomát, olyan végzettséget szerezhetnek, amellyel helyben elhelyezkedhetnek – nyilatkozta hírportálunknak dr. Kozma Gábor, a három Békés megyei karral is rendelkező Gál Ferenc Egyetem rektora.

– Főiskolánk idén augusztusban vált egyetemmé, bár gyakorlatilag már korábban is egyetemi jelleggel működött – fogalmazott dr. Kozma Gábor. – A Nemzeti Felsőoktatási Törvény kritériumainak mindenben megfeleltünk, ezért történhetett meg a változás életünkben.

A GFE rektora elmondta, Békés megyei társadalmi, gazdasági és civil partnereik egyaránt szorgalmazták, hogy induljon el a folyamat.

– Békés megyében intézményünk három nagyobb városban, Békéscsabán, Gyulán és Szarvason van jelen – tette hozzá. – Munkánk meghatározó része a tevékenységi kört és a hallgatók számát tekintve egyaránt a megyében zajlik. Az egyetemmé válás a helyben boldogulás programjának is fontos pontja. Az aktív munkavállalók, a diplomaszerzés előtt álló fiatalok és a diplomások közül sokan elhagyták a térséget az utóbbi időszakban is. A megye óriási adottságokkal rendelkezik, azok mellé viszont meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek vonzóvá teszik a korábban említett társadalmi rétegek számára a helyben maradást. Ebben a felsőoktatásnak kiemelt szerepe lehet, hiszen a versenyképes diplomák és a felsőoktatási intézmény szellemi központi szerepe is erősítheti az érintettek kötődését.

Dr. Kozma Gábor kitért arra is, hogy egyházi fenntartású egyetemként jól megfogható, keresztény értékrend mellett dolgoznak.

– Mindez nagy felelősség, hiszen a gondolkodásmód nemcsak a magyar, hanem az európai társadalom jövőjének alakításában is kulcsfontosságú – ecsetelte. – Az emberek jogosan várják el az egyháztól, hogy példát mutasson. Alkalmazott tudományok egyetemeként mélyreható, korszerű tudást kell átadnunk, olyan ismereteket, melyek segítségével a gyakorlatra felkészített hallgatók számára életre szóló hivatást adunk.

– Azt szeretnénk, hogy a tőlünk kikerült diákoknak ne csak papírjuk legyen egy szakmáról, hanem életük során helyt is tudjanak állni a mindennapok során – hangsúlyozta. – Olyan szakemberek képzésében gondolkodunk, akik a munka szervezésében, koordinálásában, irányításában részt vállalnak. Hivatásképzésünkben a már említett európai értékrendet követjük, amely nemcsak az egyéni célokról, hanem a társadalomról is szól, hiszen a közjó javára is alkalmas szakemberekre van szüksége a világnak.

A GFE rektora elmondta, a fiatalok és a családok láthatják, hogy jó néhány olyan képzés érhető el, amelyekre nagy szükség van, amivel helyben el lehet helyezkedni. – Persze a tudást később is tovább kell mélyíteni, akár másutt is, de nagyon lényeges, hogy aki teheti, térjen vissza a szülőföldjére, a gyökereket soha ne szakítsa el – nyomatékosította. – A fogyasztói lét és az egyén elmagányosodása szétszakította a társadalmat, a gyökerek megtartása és erősítése azonban ezt is képes ellensúlyozni.