A felverődő kavicsok miatt bosszankodnak Békés és Békéscsaba között

Az elmúlt néhány napban számos olvasói megkeresést kaptunk a Békés és Békéscsaba közötti út javításával kapcsolatban. A panaszosok a kavicsfelverődés miatt fordultak hírportálunkhoz, ami többek szerint az autókban is kárt tesz, kárt tehet. A Magyar Közútnál arról tájékoztatták hírportálunkat, hogy a sebességkorlátozás betartása mellett a technológia nem okozhat sérülést a járművekben.

„Legyenek szíveskedni foglalkozni legalább egy cikk erejéig azzal az útburkolattal, amely Békés és Békéscsaba között van” – fogalmazott egyik olvasónk hírportálunkhoz eljuttatott e-mailjében. „Ki az, aki kaviccsal felszórta a friss aszfaltot, amivel több kocsi szélvédőjét és fényezését is tönkretette. Ki az illetékes, mert nekem is betört a szélvédőm, a fényezésről már ne is beszéljünk” – folytatta a gondolatot. „Felelőst persze nem találtam, akihez a javítási számlákat vihetem, és nagyon sok autós így járt. Mindegy, hogy hússzal vagy ötvennel megy valaki, mert a szembejövő úgy is felveri a kavicsot. A balesetveszélyről ne is beszéljünk. A kavicson bármikor megcsúszhat az autó, vagy megijed valaki a felverődéstől és karambolozik! Egy többmilliós kocsinak nem 10 ezer forint a javítása. Ezért kérném/kérnénk a segítségüket! Az illetékesek legalább seperjék le.”

A téma viszonylag gyakran napirendre kerül, legutóbb alig két hónapja a Gyula és Szabadkígyós közötti útfelújításoknál kaptunk hasonló megkereséseket, míg most talán minden eddiginél többen fordultak lapunkhoz. Ki-ki vérmérsékletének megfelelően tolmácsolta problémáit.

Megkerestük a kérdésben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs Osztályát. Mint válaszukban hangsúlyozták, a kezelésükben lévő közúthálózaton rendszeresen alkalmazzák ezt az út élettartamát növelő, felületállapot-javító technológiát, amelyből álláspontjuk szerint a legtöbb közlekedő mindössze annyit észlel, hogy ideiglenesen le kell lassítaniuk, mert tele van apró kőzúzalékkal az út.

„A technológia neve emulziós felületi bevonatépítés, ami nem más, mint egy vagy két réteg vékony, burkolatra permetezett bitumenemulzió és az azt borító egyenletesen kiszórt kőzúzalék” – tették hozzá. Leszögezték: ezt a megoldást akkor alkalmazzák a szakembereik, ha az utak burkolatán az úthasználók számára még nem érzékelhető repedések, felületi hámlások keletkeznek, melyek egyszerű kátyúzással nem javíthatók gazdaságosan, mivel ezek túlnyomó részének még sekély a mélysége. A felületmegújítás eredménye egy újraképződő érdes felület, amely hatékonyan javítja a burkolat vízzáróságát, továbbá homogén felületet képez és a két felújítás közötti időtartamot is megnöveli.

A kőzúzalék idővel beépül, jobb lehet majd az út felülete.