A felsőoktatásról tárgyaltak a kétegyházi közgyűlésen

A felsőoktatás Békés megyei helyzete szolgáltatta a fő témát csütörtökön a Békés megyei közgyűlés Kétegyházán tartott ülésén. A megyei képviselő-testület tagjai egy kétegyházi beruházás helyszínén is jártak, dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester pedig összegezte a fejlesztéseket.

Nagyjából 80 millió forintos támogatásból korszerűsítették és bővítették a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az idősek és a demenciával élők nappali ellátását, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást végző intézmény épületét. A fejlesztés részleteiről a helyszínen Abrudán Andrea alpolgármester beszélt, hangsúlyozva, mindenben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a nappali ellátásban pedig ötvenen vesznek részt.

Megújultak a kétegyházi közintézmények

– Jelenleg 3678-an élnek Kétegyházán, a lakosság idősödő, de biztató, hogy emelkedett a házasságkötések és a születések száma – ismertette a megyei közgyűlés – a kétegyházi polgármesteri hivatalban tartott – ülésén dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester. Kiemelte, a civil szervezetek aktívak, mérséklődött az álláskeresők száma, jelenleg 75 közfoglalkoztatott dolgozik.

Elmondta, jelentősen nőtt az elmúlt években az aszfaltozott utak aránya. Most zajlik a szennyvízberuházás utolsó üteme, hamarosan véget érhet. Sorolta, több közintézmény, az óvoda, a Márki Sándor általános iskola, a polgármesteri hivatal, a művelődési ház épülete megújult, energetikai korszerűsítésen esett át, a csatornahálózat fejlesztése szintén befejeződött. Hamarosan fejlesztik a bölcsődét, sportpark létesül, a romániai Székudvarral közösen bicikliutat építenek.

Zalai Mihály (Fidesz-KDNP), a megyei közgyűlés elnöke elmondta, igyekeznek minél több kihelyezett, Békéscsabán kívüli ülést tartani, hogy megismerhessék a települések jó példáit, gyakorlatait. Kiemelte, a megyei önkormányzat több pályázatot valósított meg sikeresen Kétegyházával közösen, a településen az elérhető szolgáltatások magas színvonalúak. Üdvözlendőnek nevezte, hogy a nemzetiségi hagyományokat aktívan ápolják.

Képzés nem, csak intézet lesz Szarvason

Az ülésen a Békés megyei felsőoktatás helyzete szolgált fő témával. A Szent István Egyetem (SZIE) részéről dr. Futó Zoltán dékán volt jelen, aki elmondta, a szarvasi agrár- és gazdaságtudományi kar február elejétől öntözési és vízgazdálkodási intézetként működik. A Tessedik campust érintő változás kapcsán hangsúlyozta: a korábbi PPP-konstrukció hatalmas terhet jelent a SZIE számára, ezért döntött úgy a vezetés, hogy a szerkezetátalakítás jegyében a jövőben nem hirdetnek képzéseket Szarvason.

Ellentmondásosnak nevezte, hogy közben lesz egy 150 millió forintos fejlesztés, aminek mentén képzőközpont jön létre. Arra törekszenek, hogy visszaállítsák az alapképzéseket Szarvason, hiszen magas színvonalú a mezőgazdasági vízgazdálkodás oktatása. Kiemelte: a hallgatói létszám emelkedett az elmúlt időszakban.

Zalai Mihály (Fidesz-KDNP) elmondta, mindent megtesznek azért, hogy legyen jövője a Tessedik campusnak, hogy ne csak intézet legyen, hanem képzések is legyenek, mivel egy nagy múlttal rendelkező intézményről van szó. Tárgyalt a megyei önkormányzat is az ügyben, minisztériumokat szintén megkerestek, bíznak a pozitív változásokban. Hodálik Pál (Fidesz-KDNP) azt mondta: valóban nagy probléma, hogy a SZIE nyakán maradt a PPP-teher.

Újabb képzéseket indíthatnak Békéscsabán

Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola (GFF) képzésfejlesztési igazgatója elmondta, jelen vannak Békés megyében Békéscsabán, Gyulán és Szarvason, köznevelési intézményeket tartanak fenn Békésen és Szarvason. Fontosnak ítélik, hogy használható tudást biztosítsanak a hallgatóiknak. Stratégiai szövetséget kötöttek a Szegedi Tudományegyetemmel, ami minden képzési területet érinthet, amire van piaci igény. Békéscsabán újabb képzések indulhatnak, a békéscsabai campus jelentősen fejlődhet a Modern Városok Program révén.

Együttműködésben gondolkodnak a Békéscsabai és a Gyulai Szakképzési Centrummal. Azzal zárta: olyan felsőoktatási intézményre van szükség Békés megyében, amelyek nem viszik, hanem hozzák az értékeket.

Két egyetem is jelen van Orosházán

Az orosházi székhelyű Kodolányi János Egyetem székhelyi központi igazgatója, dr. Malatyinszki Szilárd elmondta: pár éve indították Orosházán a nappali képzést, amiben jelenleg 60 diák vesz részt, összességében Orosházán 200-an tanulnak. A cél az, hogy Békés megyében tartsák a fiatalokat, ösztöndíjat biztosítanak számukra, partneri viszonyt ápolnak helyi és környékbeli intézményekkel, cégekkel, hogy a hallgatók el is helyezkedhessenek.

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának dékánja, dr. Bíró István elmondta, tavaly indítottak Orosházán, a Táncsics Mihály gimnáziumban gépészmérnöki képzést, most 11-en tanulnak. Mint mondta, ezt a képzést az ipar, a vállalatok igényelték, látszik is, hogy szükség van műszaki felsőoktatásra a térségben, de ehhez támogatói háttér is kell. Érzékelhetően gépészmérnöki és mechatronikai mérnökképzésre lenne igény.

