A fejlesztés miatt a városhoz kerülhet a főiskola épülete

A város rendezné a tulajdoni viszonyokat a főiskolánál, és kéri, hogy a magyar állam tulajdonában lévő részek az önkormányzathoz kerülhessenek, ingyen. Erre azért lenne szükség, mert a Modern Városok Program részeként egy 3,2 milliárd forintos, javarészt infrastrukturális fejlesztést valósítana meg Békéscsaba a főiskolánál.

Szarvas Péter polgármester a minap sajtótájékoztatóján bejelentette, miszerint az önkormányzat kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél bizonyos állami ingatlanok, ingatlanrészek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Erre fontos közfeladat miatt lenne szükség, azért, hogy az önkormányzat a Modern Városok Program keretében sort keríthessen a békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztésére.

A beruházás kapcsán elkészült a részletes megvalósíthatósági tanulmány, rendelkezésre állnak a jogerős engedélyes tervek. A következő feladat az, hogy előkészítsék a kiviteli tervek elkészíttetésére és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A tervek szerint egy 3,2 milliárd forintos fejlesztést valósítanának meg, ez részben infrastrukturális lenne, de az oktatást is érintené.

A helyi védelem alatt álló épület és a tornaterem felújítása elkerülhetetlennek látszik a megfelelő hasznosítás érdekében, energiahatékony üzemeltetésre törekszenek. Ezért az oktatási épületnél például szigetelnének, vadonatúj kazánokat és fűtőtesteket szerelnének be, átalakítanák, korszerűsítenék az aulát, rendbe tennék a vizesblokkokat – tehát lényegében külsőleg és belsőleg teljesen megújítanák az épületet, aminek tetejére napelemes rendszert telepítenének.

A tornateremnél szintén jelentős felújítások lennének – a vizesblokkoktól az öltözőktől egészen a lelátóig –, valamint a főiskolánál lévő parkolókat, utakat, járdákat, a közvilágítást is korszerűsítenék, közösségi tereket alakítanának ki. Emellett eszközöket szereznének be, többek között olyanokat, amelyek az oktatási portfólióhoz illeszkednek, de felújítanák az informatikai eszközparkot, lecserélnék a régi bútorokat is.

A tervek szerint az infrastrukturális fejlesztés, valamint az eszközbeszerzések révén az önkormányzat olyan vagyonelemekkel rendelkezik majd, amelyekkel a mindenkori fenntartó – jelen esetben a Gál Ferenc Főiskola – korszerű oktatási portfóliót működtethet. A város azért kéri a magyar államot, hogy a tulajdonrészét biztosítsa az önkormányzatnak, mert célszerű, ha a képzés és az ezt szolgáló fejlesztés önkormányzati ingatlanban valósul meg.

Hírportálunk tudomása szerint a nemzeti vagyonkezelő zrt. az ügyben állásfoglalást kér az ingatlan jelenlegi vagyonkezelőitől, így a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól, valamint a Gál Ferenc Főiskolától.