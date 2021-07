A Duna delta gyönyörű tájain járt a kis csapat

Hazaérkeztek a Duna delta a Körösöktől 2021 elnevezésű megyei expedíció tagjai a napokban. A kis csapat Köröstarcsáról jutott el a Fekete-tenger környékének festői tájaira, kalandjaikról pedig ezúttal is filmet készítenek

Végig jó időnk volt, napközben legtöbbször 35-40 fokot mutatott a hőmérő. Kétszer kaptunk a nyakunkba, nagyon rövid, egyenként körülbelül 10-10 perces esőt – mesélte hírportálunknak Gyurkó Dániel túravezető. Kérdésünkre elmondta, szembeszéllel viszont gyakrabban akadt dolguk, de – tette hozzá – ez hozzátartozik egy vízi úthoz. Mint ismert, az expedíció június 22-én indult Köröstarcsáról, és mintegy három hét alatt jutott el a Fekete-tenger deltájáig.

A kaland során érintették a Köröst, a Tiszát, majd a Dunán haladtak tovább, és húsz nap után, július 10-én érkeztek meg Tulcsára. Érdekesség, hogy mind a szerb, mind a román határon viszonylag sokat, három-három órát kellett várakozniuk, hogy átkelhessenek. Az irataik és az oltások is rendben voltak, a román határon azonban egy orvost is meg kellett várniuk, aki miután több óra múlva megérkezett, megmérte a hőmérsékletüket, majd hajózhattak is tovább.

Más kérdés, hogy számos nehézséggel is szembe kellett nézniük. A Dunán, a Kazán-szorost követő kettős zsilipen való átkelésnél Gyurkó Dániel hajója, a Pupuló kormány bowdenénél elpattant az acélhuzal, így onnantól Knyihár Mihály vontatta, a Vándor nevű hajóval a Pupulót is. A javítás nem volt egyszerű, előbb Giurgiu-ban próbálták helyrehozni, de az alkatrész, amit megrendeltek a helyi szakemberek, nem volt megfelelő, majd a Magyarországról megrendelt alkatrésszel ugyanez történt, nem jó cikkszámú huzalt küldtek ki Romániába. Így a Duna-deltában élő Szabó László javította meg a hajót. A sors fura fintora, hogy már a tengeren Knyihár Mihály hajóját homokpadnak nyomta egy hullám, így a meghibásodás miatt a változatosság kedvéért Gyurkó Dániel Pupulója vontatta a Vándort.