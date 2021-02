A Dodge Chryslerre 2021-ben is számíthatunk

Azoknak, akik imádják a hamisítatlan amerikai életérzést, és az autókért is odavannak, az izomautok.hu weboldal igazi Kánaánnak számíthat, hiszen folyamatosan minőségi cikkekkel bombázza a nagyérdeműt a témával kapcsolatban. Sőt, ha már nagyon rákattantunk a dologra, és van egy csomó pénzünk is, a honlapon keresztül akár saját magunknak is vásárolhatunk egy amcsi verdát.

Történelmi egyesülés eredménye a Dodge Chrysler Az izomautok.hu által nem csupán a múlt és a jelen kultikus sportkocsiairól olvashatunk, de betekintést nyerhetünk az elkövetkezendő évek négykerekű trendjeibe is. Azoknak, akik járatosak az autótörténelemben, nem hathat újdonságnak a két autóipari óriás, a Dodge és a Chrysler házassága. Ez a frigy már 92 éve tart, és töretlenül szállítja nekünk a jobbnál-jobb modelleket. A Dodge Chrysler 2021-es tervei Az előttünk álló esztendőben a Dodge 3 régi-új modellel is jelentkezik: jön az ikonikus Challenger legújabb példánya, és a Charger is kap egy kisebb ráncfelvarrást. De hogy az utcai terepjárók kedvelői se maradjanak ki a jóból, kifut a szalonokból egy vadonatúj Dodge Durango is. Miben változik a következő Dodge Challenger? A 2008-tól ismét gyártósorra került modell szerencsére nem sokat változott az elmúlt 12 évben, és ez jövőre sem lesz másképp. Több változatból is válogathatunk, de legizgalmasabbnak egyértelműen az SRT Hellcat ígérkezik. A kétajtós csodában 6.2 literes V-8 motor dübörög, amelyben akár 807 lóerő is lakozhat. Ponycar a legjobb fajtából A Challengerhez hasonlóan a Dodge Charger is új erőre kapott az évezred elején, és ma is rendkívüli népszerűségnek örvend a tengerentúlon. A kor előrehaladtával a Charger dizájnja ugyanazokat a maszkulin izomautókat idézi, mint 50 évvel ezelőtt. Teljesítményben nagyon hasonló a Challengerhez, viszont ez a tágasabb, négyajtós változat néhány inch-el szélesebb elődjeinél. A Dodge Chrysler 2021-ben sem szakít tehát a hagyományokkal, miközben bátran nyúl az új lehetőségekhez is – és talán éppen ezért csodáljuk ezeket a bestiális benzinfalókat. Szerző: izomautok.hu