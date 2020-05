A digitális térben próbálnak a csabai színészek

A Wass Albert Tizenhárom almafa című regényéből készült darab olvasópróbáját március 17-én délelőtt tartották meg a Békéscsabai Jókai Színházban. Majd másnap a kormányrendelet értelmében országszerte minden teátrumban lehúzták a függönyt. Kiss József Jászai Mari-díjas rendező hírportálunknak elárulta, az általa színpadra írt darab szereposztására is kihatott a rendkívüli helyzet.

– A csabai színház igazgatója, Seregi Zoltán megkérte a hatvanöt év feletti színészeket, hogy saját érdekükben lépjenek vissza. Így új szereposztás készült, amelyben már nincs senki, aki veszélyeztetett lenne – mondta a rendező.

De a veszélyhelyzet ellenére sem állhatott meg az élet, a színmű szereplői azóta online próbákat tartanak.

– A harmadik próbánkra készülünk, és amilyen hamar csak lehet, megkezdjük a színpadi felkészülést is. Hiszen reményeink szerint szeptemberben bemutathatjuk a közönségnek a darabot, ehhez viszont már nyáron el kell kezdeni próbálni a teátrumban – ismertette Kiss József.

Ugyanakkor a direktor szerint, az interneten keresztül tartott találkozók nagyban segítik a szereplőket ráhangolódni az előadásra. – Ezek úgynevezett asztali próbák. Ilyenkor a színészek, kezükben a szövegkönyvekkel ülnek egy asztal köré, és összeolvassák a szöveget. Megbeszélik, értelmezik, kérdéseket tesznek fel a darabbal kapcsolatban. Ez egyfajta alapozás, összehangolódunk, elmondjuk egymásnak a gondolatainkat, amit interneten keresztül is könnyedén megtehetünk – részletezte a rendező.

Beszterczey Attila is úgy véli, hogy számos előnye van az asztali próbáknak, hiszen mint mondja, így több idő jut a darab megértésére. – Az első asztali online próbán a rendező segítségével képbe kerültünk a stílust, a formát illetően. Ezután amikor végigolvastam a szövegkönyvet, lehetőségem volt kielemezni a jeleneteket, a szereplőket. Vagyis elemző próbáknak is nagyon jók ezek az alkalmak. Sajnos sokszor nincs idő arra, hogy napokig üljünk a könyv felett, és átbeszéljük a történéseket, pedig azt vettem észre, ha két-három napot elemzéssel töltünk, akkor sokkal könnyebben megy a rendelkező próba is a díszletek között – osztotta meg a színművész.