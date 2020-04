A digitális fotó mentette meg a csabai művész hobbiját

Martos Katalin hobbija a túrázás és a fotózás. A két tevékenység ötvözetének köszönhetően számos képet készített hazai vizeken és a nagyvilágban is. A kórház röntgenosztályán több mint 40 évet dolgozó békéscsabai hölgy tízéves kora óta fotóz. A digitális technikának köszönheti, hogy nem kellett búcsút inteni szenvedélyének. A fotóssal beszélgettünk.

Édesapja olyan 15 éves lehetett, mikor saját maga készített fotózásra alkalmas kezdetleges eszközt, még a háború előtt. Talán innen ered Martos Katalin fényképezés iránti érdeklődése is. Első, Zorkij típusú gépét unokatestvérétől kapta. Ezt követte a szülei által vásárolt Pajtás márkájú apparátus, mellyel tízéves korában lepték meg.

– Ezzel fotóztam, az utcát járva. Olyan elsős gimnazista lehettem, mikor elkezdtem laborálni. A megyei könyvtár munkatársa, Balog Ferenc vezette a fotós szakkört, ahová többek között Nagy Károllyal, Martin Gáborral és Váradi Zoltánnal kezdtem el járni. A gimnáziumban az Erkel diákünnepségen falra került két fotóm. Ez volt első nyilvános megjelenése képeimnek – emlékezett vissza Martos Katalin.

1972-től kezdett dolgozni a békéscsabai kórház röntgenosztályán. Ám hat évvel később kiderült, vegyszerallergiája alakult ki. Ennek eredményeképpen semmilyen előhívó- és fixálóporral nem érintkezhetett. Szerencséjére hígítva ezek az anyagok nem okoztak problémát nála, és kollégái vállalták, hogy kikeverik a szereket. Majd később, mikor a radiológiát és a fotózást ugyancsak elérte a digitalizáció, gond nélkül folytathatta hobbiját is.

A másik nagy szenvedélye a természetjárás. A kettő ötvözetének eredményeképpen hat évvel ezelőtt beküldte képeit egy madarak és fák napjára kiírt felhívásra. Képei a második díjat érdemelték ki a zsűri előtt. Ezek a fotók egy kiadványban is szerepelnek. Hobbijáról a környezetében is sokan tudtak, hiszen munkatársait számos alkalommal fotózta. Az osztály láthatatlan munkája címmel rövid, háromperces videót is készített. Alkotásával szintén a második díjat hozhatta el, melyet a kaposvári radiológiai kongresszuson vehetett át.

– Egy kis videófilmben örökítettem meg, ahogy a röntgenosztály és az ügyeleti munka folyik. Ugye a személyiségi jog védelmében embereket nem lehetett szerepeltetni. Többek között az átvilágítást, valamint a röntgenfelvételi helyiséget mutattam be, de személytelenül, utalva arra, hogy az eszközök mögött emberi munkaerő rejlik – fogalmazott Martos Katalin.

