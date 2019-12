A decemberi mézfesztiválon is hódított a Májusi varázslat

A hagyományos vegyes virág-, repce- és akác- mellett a térségünkre kevésbé jellemző gesztenye- és hársméz, valamint ízesített különlegességek, például a bodza- vagy levendulaméz is várta az érdeklődőket a hétvégén megtartott XII. Gyulai Méz- és Mézeskalács-fesztiválon. A Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület által szervezett, három napon át tartó rendezvénysorozat számos érdekességgel és a finomság jótékony hatásait bemutató programmal szolgálta a kikapcsolódást.

Rengetegen nyüzsögtek szombaton délelőtt is a helyi sportcsarnokban életre hívott méhészeti vásáron, ahol az ínyencségek mellett a hivatáshoz kapcsolódó eszközök is láthatók és megvásárolhatók voltak. A már említett hagyományos mézek mellett a teljesség igénye nélkül gyömbéres vagy áfonyás mézből, mézeskalácsból, méhpempőből, lépes mézből, méhviasz-gyertyából is választhattak az érdeklődők.

Balogh Erika gyulai méhész-kistermelő ugyancsak számos különlegességet mutatott be a vásáron.

– Az idei év egy kicsit a kísérletezés esztendeje is volt számomra a munkám során – árulta el. – A vásárlókkal való kapcsolattartás során azt tapasztaltam, hogy egyre többen érdeklődnek a csokis, a csilis vagy más ízesített mézek iránt. Ennyire nem akartam elmenni ilyen irányba, de azért léptem, és elkezdtem a már említett kísérletezést. Az akác a legtisztább alap, amit olyan természetes virágokkal ízesítettem, mint például a bodza vagy a levendula. Bodzaméz egyébként nem létezik, hiszen nem gyűjtenek erről a fáról a méhek. A népszerű virágot leszedtem, természetesen megtisztítottam, beágyaztam akácmézbe, majd egy hét érlelés után leszűrtem. Így született meg a bodzavirágos akác, a Májusi varázslat, és hasonló módon, de levendulavirág segítségével a Lila álom.

Balogh Erika egyébként olyan elsősorban a helyieknek különösen érdekes finomságokat is kínál, mint például a kétszeres aranyminősítésű Édes Gyulám, vagy a szintén a fürdővárosi tájegységekre utaló Kisrománvárosi titok, illetve a Szlányi dűlő kincse.

– Az elnevezésekben, a címkékben, csomagolásokban kicsit ott vagyok én is – tette hozzá.

A mezőberényi Zsibrita Pál méhész elmondta, náluk a méheivel a Dunántúlon, Esztergom környékén gyűjtött viszérgyulladásra és trombózisra is kiváló gesztenye-, a repce-, az akác- és a vegyes virágméz a legnépszerűbb.

– Mi is készítünk ízesített mézeket, aminek szerepe nagyon komoly kérdés a méhészet szempontjából – fogalmazott. – Egyébként sokan viszik, például karácsonyra ezeket a termékeinket.

Árgyelán János, az esemény egyik szervezője, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Békés megyei szaktanácsadója hírportálunknak elmondta, a fesztivál célja továbbra is a kiváló termelői mézek, azok gyógyhatásainak és az abból készült termékek népszerűsítésre.

– A fesztivál három napja alatt minden évben igyekszünk ezeket bemutatni a látogatóknak a programokon keresztül – hangsúlyozta. – Nagyon fontos, hogy minél többen megismerjék a mézek kedvező élettani hatásait. A szombati és vasárnapi rendezvények is ezt szolgálták, a hétvége második napján tudatosan a gyermekekre, a családokra gondoltunk, hiszen nagyon lényeges, hogy a legkisebbek közül is minél többen lássák, hogy miként készül a méz, s, hogy az milyen egészséges.

Vegyes virágmézé lett a fődíj Árgyelán János elmondta, a 2019. kiváló magyar méze megmérettetésre összesen 272 minta érkezett hazánk számos tájáról. – Annak ellenére, hogy az időjárás nem igazán kedvezett idén a méhészeknek, egészen kiváló mézek érkeztek – tudtuk meg a szakembertől. – A zsűri a hat kategóriában, az akác-, a repce- és a vegyes virágmézek között, valamint a fajta-, a különleges és az egyéb mézek versenyében hirdetett győztest. A fődíjat Jó István vegyes virágméze érdemelte ki Nagytarcsáról.

