A csorvási Kismajorban tanult meg főzni

A Kárpát-medence ízei olvasóinktól című, már kapható szakácskönyvünkhöz olvasóink ismét remek receptekkel járultak hozzá.

Ezzel egyidejűleg receptversenyt is hirdettünk, a győztes a szakmai zsűri döntése alapján a csorvási Parai Katalin lett.

– Édesapám Kabán volt rendőr, ott ismerkedett meg édesanyámmal – idézte fel a múltat Katalin. – Apukámnak viszont honvágya volt, hiányzott neki az anyukája is, így hazatértek Csorvásra. A Kismajorban éltünk, és itt tanultam meg édesanyámtól a kismajori leves elkészítését. Ezzel a lányom szerepel az idei szakácskönyvben. A mostani győztes recept, a blincsiki sonkával egyszerű, de nagyon finom étel.

Parai Katalin elmondta, édesapja 1990 óta volt előfizetője a megyei napilapnak, és szülője halála után számára nem lehetett kérdés, hogy tovább vigye az előfizetést.

– Az édesapám tisztelete mellett az is vezérelt ebben, hogy az újság révén mindig naprakész lehettem és vagyok abban, mi is történik a megyében – ecsetelte receptversenyünk győztese. – Örülök annak is, hogy az elmúlt években több nyertes, díjazott került ki Csorvásról, Orosházáról. Számomra a Hírlap-szakácskönyvvel kapcsolatosan a legnagyobb élmény az volt tíz éve, amikor a lányommal együtt Benke Laci bácsitól vehettük át a harmadik díjat a Csaba Centerben.

Az október a legfontosabb hónap Parai Katalin életében. Október 12-én volt kétéves az unokája, október 31-én ünnepelte születésnapját a lánya. Két testvére egyaránt október 19-én született, hat év eltéréssel.

– Amikor ezeket a jeles napokat ünnepeljük, együtt a család – hangsúlyozta hírportálunknak Parai Katalin.

– Az ünnepi étel nem is lehet más, mint házi lebbencsből és kolbászból készített, sűrű leves. Emlékszem, no­vemberben mindig tapostuk a káposztát a hordóban a savanyításnál. Aztán jött a disznótor, a friss termékek mellett gondoskodtunk a kolbásszal és a szalonnával az egész éves készletről is. Parai Katalin hozzátette, a receptje mellé olyan portréját küldte be, ami édesapjának a kedvenc fényképe volt róla. Ezzel is a szülei iránti szeretetet kívánta hangsúlyozni.

Névjegy Parai Katalin 1953-ban született Sárrétudvariban. A csabai Barneválnál dolgozott 26 évig, jelenleg Csorváson él. Családja a legfontosabb számára, leánya, Katalin, unokája, a kétéves Lacika, testvére, János és Zoltán. Hobbija a keresztrejtvényfejtés és a kézimunkázás. Nagyon megviselte édesapjának 2015-ös, édesanyjának 2016-os halála. Örömmel tölti el, sokat segíthet leánya családjának. Amikor csak teheti, náluk tölti napjait Orosházán.

