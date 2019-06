A CsabaParkban rendezik az idei kolbászfesztivált

Hégely Sándor, a Csabai Kolbászfesztivál tulajdonos-fesztiváligazgatója megerősítette információinkat.

Elmondta, a CsabaParkot a fejlesztésekkel alkalmassá tették a rendezvény lebonyolítására, a sportcsarnokot pedig felújítják és sportuszoda is épül, tehát itt nem tartható meg a fesztivál. A CsabaParkot a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. üzemelteti, és a jövő héten tartják a szakhatósági bejárásokat.

Hégely Sándor kitért arra, az immáron 23. Csabai Kolbászfesztivált október 24-27. között rendezik meg. A CsabaPark csarnoka látja el a sportcsarnoki funkciókat Dedinszky-csarnok néven, és egy hatezer négyzetméteres sátrat is építenek. A fő attrakció idén is a szombati gyúróverseny lesz, már fogadják a nevezéseket, miként a többi programra is.