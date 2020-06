A csabaiak nem adták oda magukat

A román csapatok 1919. április 26-án szállták meg Békéscsabát, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ,,Nagyromániához” csatolják. Propagandát folytattak, népgyűlést hirdettek, szavazást tartottak a településen, de nem jártak sikerrel. Főként a szlovákságra próbáltak hatni, de a szavazóurna üres maradt. Többek között ezt is taglalják a Munkácsy Mihály múzeum ma nyíló kerítéskiállításán a Trianoni békediktátum aláírásának 100 évfordulójához kötődő tablók.

Ahogyan Ando György múzeumigazgató fogalmazott, kifordították az utcára az intézményt, ugyanis a koronavírus-járvány miatt a múzeum még zárva tart. A tartalom azonban nem szenved ettől csorbát. A Széchenyi utca – Derkovits sori utcafronti kerítésén, valamint a Trianon téren mutatják be, hogy milyen út vezetett a békediktátumhoz, és ez milyen hatással volt országunkra, Békéscsabára, Békés megyére.

Ando György kiemelte, az 1920. június 4-én a franciaországi versailles-i kastély hatalmas parkjában található Nagy-Trianon palotában aláírt békeszerződés új határok közé szorította hazánkat. A történelmi Magyarország területének kétharmad részét elcsatolták, a mintegy 282 ezer km2 területből 93 ezer km2, a 20,8 millió lakosból 7,6 millió maradt.

– Békés vármegye, amely egykor az ország közepén helyezkedett el, most a keleti határ szélére került – magyarázta a múzeumigazgató. – Magyarország vezetői és lakosai azonban nem tudtak ebbe beletörődni, és a következő években hazánk többször hangot adott revíziós terveinek. Számtalan plakát készült, amik az országot ért gazdasági hatásokra utalnak. Ezek közül a Munkácsy Mihály Múzeum helytörténeti gyűjteményében is sokfélét őrzünk. Többek között az ipari, a széntermelés, a bortermés vagy az állatállomány nagymértékű csökkenését bemutató plakátokat. A trianoni szerződés nem hozta el a várva várt békét, ellenben hozzájárult ahhoz, hogy egy újabb háborúba sodródjon bele Európa és Magyarország is. A trianoni békeszerződés napja, június 4-e 2010 óta a Nemzeti Összetartozás Napja, 2020 pedig a Nemzeti Összetartozás Éve.

Szakál Veronika, a Munkácsy múzeum történésze, a tárlat kurátora elmondta, a Tanácsköztársaság ugyan elbukott, de aztán újabb megpróbáltatás várt az országra, a román megszállás. 1919. április 16-án a román hadsereg elkezdte a Tiszántúl elfoglalását, és 10 nap múlva a román katonaság bevonult Békéscsabára. Még 1916. augusztus 16-án az antant hatalmak megígérték Romániának, hogy ha a központi hatalmakkal szemben belép a háborúba, akkor megszerezhetik Erdélyt és a Tiszántúl nagyobb részét. A románok nem akartak lemondani a Körösöktől délre eső területről, különösen Békéscsabáról, mint közlekedési csomópontról. 1919 augusztusában „csatlakozási mozgalom” szervezését kezdték el a Dél-Tiszántúl lakossága, különösen az ott élő szlovákok körében. A román propaganda hangsúlyozta, hogy Békés és Csanád vármegye jelentős része „Nagyromániához” tartozik majd, emiatt romániai országgyűlési választásokat is tartottak az érintett településeken.

– Békés vármegye érintett részén 8000 lakos rendelkezett választói joggal, azonban csak 150-160 ember szavazott, és Békéscsaba két választókerülete közül az egyikben senki sem voksolt – ecsetelte Szakál Veronika. – A román hatóságok agitációjukat elsősorban Csabára, mint stratégiailag legfontosabb városra koncentrálták. Sikerült megnyerniük néhány helyi embert a szervezőmunka elvégzésére. Az agitálás részeként hangsúlyozták, hogy a szlovákság politikai helyzetére sokkal kedvezőbbek a kilátások Romániában. Békéscsabán még szlovák népgyűlést is tartottak, ahol követelték a városnak és a környékbeli szlovák helységeknek Romániához csatolását. A követelésük nem járt sikerrel, hiszen Békéscsabát nem csatolták el, és közel egy év után, 1920. március 20-án a román megszállás véget ért.

Az első világháború előtt és alatt az akkori Felvidéken megjelent szlovák sajtótermékek jutottak el Békéscsabára. A háború után az evangélikus szlovákság megszokott olvasnivaló nélkül maradt. Ennek hatására Szeberényi Lajos Zsigmond esperes 1919-ben megszerkesztette és a Tevan Nyomdában kinyomatta a békéscsabai szlovák naptárt, az 1920. évi Čabiansky Kalendárt. Az első száma mindössze 20 oldalból állt. Az egész első évfolyam érdekessége a címlap jobb felső sarkába nyomott román cenzori engedélyezés: ,,Censurat: Turicius.” A Čabiansky Kalendár helyi naptárnak indult, de elterjedt egész Békés megyében.

Ando György kitért arra, a magyar küldöttség 1920. január 6-án érkezett Párizsba, vezetője gróf Apponyi Albert, a magyar politikai élet egyik nagy öregje volt. Édesapja, gróf Apponyi György (1808-1899) a gerendási és a vandháti pusztán lévő földek tulajdonjogát 1845-ben szerezte meg. Gerendás ekkor még Csaba része volt, 1924-ben lett önálló település. Fia, gróf Apponyi Albert vitte tovább a gazdaságot. Ma a róla elnevezett utca mellett a gerendási közművelődési intézmény is az ő nevét viseli.

– Apponyit kísérte még hét főmegbízott, többek között gróf Teleki Pál és gróf Bethlen István – mondta el a múzeumigazgató. – A békediktátum tervezetét néhány nap múlva kapták meg, amely a legrosszabb forgatókönyvet igazolta. A nemzetiségi területek mellett döntően magyarlakta területeket is el akartak csatolni, köztük olyanokat is, amelyek közvetlenül kapcsolódtak a magyar részekhez, mint Szatmárnémeti, Nagyvárad és Arad vidéke, Szabadka környéke, az egész Csallóköz és a Felvidék Kassa-Rimaszombat vonaltól délre eső része. Voltak azonban extrém román kérések is, például a megyét illetően Orosháza környéke, de ez a terület sem került Romániához.