A csabai művész tiszteletét fejezte ki a kórházi dolgozóknak

Az egészségügyi dolgozók koronavírus-járvány idején végzett áldozatos munkája iránti tisztelete és megbecsülése jeléül öt festményét adományozta a Békés Megyei Központi Kórháznak Csendes Ferenc békéscsabai festőművész.

A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjének tulajdonosa, a Magyar Kultúra Lovagja és Békéscsaba életműdíjas festőművésze dr. Becsei Lászlónak, a kórház főigazgató főorvosnak nyújtotta át kedden a megyeszékhelyen alkotásait.

– Az orvosokról, nővérekről, ápolókról és az összes kórházi dolgozóról csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatok, én a képeimmel hajtok fejet előttük – emelte ki a nemrégiben 75. születésnapját ünneplő Csendes Ferenc. Csabai tájat, épületeket ábrázoló festményeket, virág- és erdei csendéletet adott át.

Dr. Becsei László megköszönte a művész nemes adományát, és elmondta, egyelőre a békéscsabai igazgatói tárgyaló, valamint a konferenciaterem falán helyezik el az alkotásokat. Békéscsabán és Gyulán is kialakítottak a kórházban galériát, ahol kollégáik műveit állítják ki. Ezeken a tárlatokon is bemutatják Csendes Ferenc festményeit, valamint dr. Becsei László önálló kiállítást is felajánlott a művésznek. A főigazgató főorvos hozzátette, a későbbikben díjazott munkatársaiknak ajándékként adnak át egy-egy művet.

Csendes Ferenc kiemelte, gyermekkorában olyan közegben élte mindennapjait, ahol lovas szekérrel kellett kilométereket megtéve iskolába járnia. Ilyenkor nézte a tájat, a megélhetésükért küzdő embereket. Még mindig ezeket a gyermekkori, kitörölhetetlen emlékeket idézi és eleveníti fel munkáiban.

– Meggyőződésem, hogy kötődés, szeretet és humánum nélkül nem születhet jó alkotás – mondta. – Igyekszem ábrázolni a szépséget, a harmóniát, és festményeimmel emléket állítani azoknak, akik ezt létrehozták, ápolták. Felhívom az emberek figyelmét környezetünk értékeire, és megörökítem ezeket az utánunk következő nemzedék számára.