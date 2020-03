A brindzás haluska lenyűgözte az ország egyik legjobb gitárosát

Hetente kétszer, nagyban gyakorolnak a magyar blues és rockzene kiválóságai Török Ádámnak, a Mini legendás vezéralakjának debreceni és budapesti életműkoncertjére. Tátrai Tibor, Papp Gyula, Horváth Charlie mellett a csapat meghatározó tagja megyénkből Borsodi László és Pfeff Márton. A próbák közben már felidézték a Csabai Csípős Blues Klub emlékezetes sztorijait is. Tátrai Tibor, a gitárkirály itt evett először igazi csabai, brindzás haluskát.

Török Ádámtól Little G. Weevil-ig a zenei élet legnagyobb alakjai vonják be a blues hazai élmezőnyébe tartozó Borsodi Lászlót és Pfeff Mártont. A sztárcsapat tagjai lesznek Török Ádám életműkoncertjén Debrecenben (március 9.) és Budapesten (március 11.).

Belanka János, a Csabai Csípős Blues Klub egyik alapítója elmondta, Török Ádám és Tátrai Tibor többször is fellépett a korábbi bázison, az Elefánt Klubban.

– Soha nem felejtem el, amikor édesanyám többféle csabai haluskát készített, hogy megvendégelje Tátrait, akit zenészberkekben mindenki csak Tibusznak hív – mesélte Belanka János. – Ízlett neki a túros, a káposztás és a mákos is, de a legnagyobb elismeréssel a brindzásról szólt, mert ilyet addig még nem evett.

Kolbászból sem volt hiány, de kellett is az energia-visszapótlás a fellépőknél, mert mindent kiadtak magukból, a közönségnek nagy zenei élményt nyújtottak. A Csabai Csípős Blues Klub nevével kapcsolatban Belanka János kiemelte, a csabai kolbászra utaló jelzőt egyszerűen nem lehetett kihagyni az elnevezésből. Török Ádám pedig annyira szereti a csabai kolbászt, hogy amikor kiszállt egy fellépésénél a koncertbuszból, a köszönés után csak annyit mondott: kolbászt, de most!

Borsodi László elmesélte, fiatalként (is) rajongott Tátrai Tibor gitárjátékáért, és ez rengeteg pluszt adott neki, hogy elinduljon a zenei pályán.

– A katonaságnál legtöbbször Hobo Blues Bandet és Tátrai Bandet hallgattunk – ecsetelte megyénk kiváló gitárosa. – Annyira magával ragadott a blues és a Tibusz-féle gitárvarázslat, hogy eldöntöttem, ez lesz az én utam.

Borsodi László szintén alapítója, zenésze, szervezője az immáron tizenkét esztendeje működő, országosan is egyedülálló békéscsabai bluesklubnak, melynek koncerthelyszíne mára a Nádas söröző.

– A régi időkből rengeteg klubos sztori megmaradt – mesélte a gitáros. – A plakátokon már megjelent, hogy a sztárvendég Tátrai Tibor, de a koncert napján Tibusz azt mondta, nem vállalja, hogy este Csabára utazzon, mert az egész országra piros riasztást adtak ki a hó és a hófúvás miatt. Azt mondtam Tibinek, küldünk érte egy autót, csak jöjjön el a klubba. Bevállalta, csodálatos koncertet adott, aztán a buli után haza is vittük budapesti lakására, egész úton sztoriztunk.

Borsodi Tátraival gitárpárbaj néven műfajt teremtett Csabán, a megyénkbeli zenész számára ez örökké úgy marad meg, hogy mester és tanítványa játszhatott együtt.

– Török Ádám pedig egy olyan koncertünkön bukkant fel tavaly nyáron, ahol éppen Tibusszal együtt játszottunk – ecsetelte a Békéscsabán élő Borsodi László. – Ádám ott döntötte el, hogy leigazol bennünket életműkoncertjeire, ami nagy megtiszteltetés számunkra.

A megyénkbeli gitáros elmondta, a régi zenészbarátságokat is őrzik; ápolják, erősítik. Ezek közös bulikat is jelentenek, hiszen amikor csak idejük engedi, a Borsodi Blues Collective-ben is zenélnek.