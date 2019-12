A bíróság dönthet az elkobzott holmiról

Egy büntetőeljárás során számos tárgyat koboznak el, amelyekről az adott ügy végén a bíróság dönt. Az elkobzott állatokkal, illetve élelmiszerrel kapcsolatban már hamarabb intézkednek.

Amennyiben a büntetőeljárás lefolytatása során felmerül, hogy egy dolog elkobozható, akkor azt a tárgyat le kell foglalni, és bűnjelként kell kezelni – tájékoztatta hírportálunkat dr. Marton Erika, a Gyulai Törvényszék sajtószóvivője. Mint megtudtuk, a lefoglalásról általában a nyomozó hatóság rendelkezik, de erről az ügyészség és a bíróság is jogosult dönteni. A lefoglalással a dolog a bűnjelkezelőhöz kerül, aki a bűnjelraktárban helyezi el. A bűnjeleket mindig az a hatóság őrzi, amely előtt éppen folyamatban van az eljárás.

– Vannak olyan bűnjelek, például állatok, élelmiszerek, járművek, fegyverek, amelyek megőrzésére, illetve tárolására speciális szabályok vonatkoznak – tette hozzá a sajtószóvivő. – A haszonállatokat például általában már a nyomozási szakban előzetesen értékesítik. A hobbi- és díszállatok elhelyezéséről az illetékes állategészségügyi szerv intézkedik. A gyorsan romló árukat – így az élelmiszereket is – leggyakrabban előzetesen értékesítik a nyomozás során. Ugyanakkor minden esetben az értékesítés előtt az élelmiszerből mintát kell küldeni az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére. A járművek tárolása általában külső helyszínen történik. A lefoglalt fegyvereket szakszerű körülmények között a rendőr-főkapitányság bűnjelkezelője őrzi.

A büntetőeljárás befejezésekor a bíróságnak kell dönteni a lefoglalt bűnjel sorsáról. Több dolog elkobzása kötelező.

– Az eszközre, amivel a bűncselekményt elkövették, el kell rendelni az elkobzást – sorolta. – Ilyen eszköz lehet például lopásnál a hamis kulcs vagy egy emberölés során használt kés. El kell kobozni azt a dolgot, amely a bűncselekmény elkövetése útján jött létre. Ilyen lehet például pénzhamisításnál a hamis bankjegy, közokirat-hamisításnál az elkészített hamis közokirat. Tehát azok a dolgok tartoznak ide, amelyek a bűncselekmény elkövetés előtt még nem léteztek.

Az elkobzás kiterjed arra a dologra is, amelyre a bűncselekményt elkövették, vagy amelyet a bűncselekmény befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak. Például állatkínzás esetén az érintett állatot is el kell kobozni, vagy azt a gépjárművet is, amellyel a lopott dolog elszállítása megtörtént. Elkobzás alá esik az a dolog is, amelynek a birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti vagy jogszabályba ütközik. Egyebek mellett ide sorolható a bokszer, a gázspray, az elektromos sokkoló. A fentieken kívül el kell kobozni azt a sajtóterméket is, amelyben a bűncselekmény megvalósult.

Nincs helye azonban elkobzásnak, ha a bűncselekmény eszköze, továbbá az a dolog, amelyre a bűncselekményt elkövették, nem a tettes tulajdona és a tulajdonos az elkövetésről nem tudott. Az előbb felsorolt két esetben a bíróság akár méltányosságból is mellőzheti az elkobzást.