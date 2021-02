A békési főorvos szerint az oltással szeretteinket is védjük

Dr. Pálmai Éva békési foglalkozás-egészségügyi főorvos mindenkit arra ösztönöz, hogy regisztráljon a koronavírus elleni oltásra.

– A legfontosabb, hogy ezzel megóvhatjuk magunkat és szeretteinket, valamint a környezetünket a súlyos betegségtől és a szövődményektől. Oltás által védetten láthatjuk gyerekeinket, unokáinkat, barátainkat – fogalmazott a főorvos.

Mint elmondta, foglalkozás-egészségügyi szakemberként látja azt is, hogy a gazdaság, a munkahelyek, az emberek megélhetése szempontjából is kulcsfontosságúak az oltások. Az elmúlt hónapokban tapasztalják, hogy kevesebben járnak alkalmassági, munkaegészségügyi vizsgálatokra, aminek az az oka, hogy vannak, akik egyes ágazatokban jelenleg nem tudnak dolgozni. A gazdaság újraindításához pedig elengedhetetlen, hogy a lehető legtöbben oltassák be magukat.

Dr. Pálmai Éva szólt arról, hogy családjukban is tapasztalták, hogy milyen amikor valaki elkapja a betegséget. Férje, dr. Pálmai Tamás békési háziorvos is átesett a betegségen, kórházi kezelésre és hosszabb lábadozási időre is szüksége volt a felépüléshez.

– Sajnos a közösségi oldalakon megjelenő információözön, a tények elferdítése miatt nagyon sokan úgy érzik, hogy nem kell beadatniuk az oltást. Megdöbbentő érvekkel és okfejtésekkel találkozunk – tette hozzá. – Mindig elmondjuk, hogy akadnak olyan hivatások, ahol kötelező az oltások felvétele, elég csak az egészségügyre, a mélyépítési vagy a hulladékkezelési területekre gondolni. Higgyék el, szükség van erre!

Dr. Pálmai Éva elárulta, már mindkét oltást megkapta. – Egy kis karfájdalom és némi levertség jelentkezett nálam, de ez sem tartott sokáig.