A békési csapat esélyt ad a mentett állatoknak

Több mint kétszázötven kutya és közel negyven macska került új gazdához tavaly a békési Esély Állatvédő Egyesület tagjainak köszönhetően. A koronavírus miatti helyzet alapvetően nem változtatott a korábbi mindennapokon, az idei év első hónapjaiban azonban még inkább megnőtt a kitett állatok száma.

– A pandémia természetesen befolyásolta a munkánkat, de az alapvető körülményekben nem történtek változások. Ahogy az előző években, úgy 2020-ban is több mint háromszáz kutyát helyeztünk el a békési telepen – nyilatkozta hírportálunknak Szabados Erika. Az Esély Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, tőlük 251 kutya és 38 macska került új gazdához tavaly, ugyanakkor többször is megtörtént, hogy az örökbe adott állatokat vissza kellett vinniük, mert nem megfelelően tartották őket. Összesen 322 kutya és 59 macska került be hozzájuk tavaly, illetve érdekesség, hogy hat sündisznót is megmentettek. Emellett negyvenkilenc csipes kutyát is befogtak, őket haza tudták vinni. Ennek ellenére még mindig gyakori, hogy nincs csip a négylábúakban, holott ez már évek óta jogszabályi elvárás lenne.

– Minden kutyát és macskát szerződéssel adunk örökbe, amelyben pontosan leírjuk, hogy milyen feltételeket kell teljesíteniük az új gazdáknak. Szúrópróbaszerűen ellenőrizzük is a helyzetet, sajnos tízből háromszor problémák adódnak – fogalmazott a civil vezető.

– Nem egyszer rövid láncra kötözik ki a kutyákat, nem biztosítják számukra a megfelelő körülményeket, láncra verve vagy éppen disznóólban adnak helyet nekik. Amikor elviszik a kutyákat, a legtöbben megígérnek mindent, azután annak töredékét sem tartják be.

Nem szokott tetszeni, amikor megjelenünk, és elvisszük az örökbe adott állatot, de már előzetesen elmondjuk, hogy ez előfordulhat.

Ugyancsak negatívumnak számít, hogy sokan nagyon embertelen módon szabadulnak meg a kutyáktól. Az állatvédők számtalanszor találkoznak olyannal, hogy a kölyök állatokat bezsúfolják egy zsákba, majd annak bekötik a száját, hogy esélyük se legyen a kisállatoknak. Ezt követően pedig a zsákot kiteszik valahol.

– Az ivartalanítás lenne a megoldás, de erre sokan nem áldoznak pénzt, és nem számolnak a szaporulattal. Utána pedig az említett embertelen módon szabadulnának az újszülöttektől – fogalmazott Szabados Erika.

Állatkínzás miatt is többször kellett intézkedniük. Van, hogy a kutyának a legnagyobb hidegben sincs háza, vagy alig van helye, máskor benőtt a lánc a szőrükbe, a gazda mégsem tett semmit. Rosszul vagy szinte egyáltalán nem táplált négylábúakhoz szintén hívták már őket segítségül állatvédők. Több esetben a rendőrség támogatását is kérték. A hozzájuk bekerülő állatokat ivartalanítják, illetve szükség esetén állatorvosi ellátásban részesítik: féregtelenítik, beoltatják a betegségek elleni vakcinákkal.